Hasil Proliga 2026: Jakarta Lavani Libas Jakarta Bhayangkara Presisi 3-0

MALANG – Jakarta Lavani tampil perkasa saat menghadapi Jakarta Bhayangkara Presisi dalam lanjutan putaran kedua Proliga 2026. Tim asuhan klub milik Susilo Bambang Yudhoyono ini sukses memetik kemenangan sempurna 3-0 (25-19, 25-17, dan 25-21) dalam laga yang digelar di GOR Ken Arok, Malang, Kamis (5/2/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Jakarta Lavani berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Jakarta Bhayangkara Presisi dalam set pertama. Hal itu dibuktikan dengan permainan mereka yang cukup solid meladeni perlawanan sengit lawan.

Kerja keras yang ditampilkan Jakarta Lavani pun membuat mereka dapat mengamankan set pertama dengan meyakinkan. Mereka mampu menaklukkan Jakarta Bhayangkara Presisi dengan poin 25-19.

Dalam set kedua, Jakarta Bhayangkara Presisi berusaha bermain lebih agresif untuk membalas kekalahan dari Jakarta Lavani pada set sebelumnya. Namun, Jakarta Lavani masih tampil cukup solid dan sulit ditembus.

Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi. (Foto: Instagram/lavani.forever)

Jakarta Lavani pun kembali mengamankan set kedua. Mereka kali ini mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi dengan skor yang lebih mencolok, yakni 25-17.