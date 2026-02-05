Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026: Tampil Perkasa, Jakarta Pertamina Enduro Gilas Electric PLN 3-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |22:15 WIB
Hasil Proliga 2026: Tampil Perkasa, Jakarta Pertamina Enduro Gilas Electric PLN 3-0
Suasana laga Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN. (Foto: Instagram/jpevolley)
A
A
A

MALANG – Dominasi total ditunjukkan Jakarta Pertamina Enduro saat menghadapi Jakarta Electric PLN dalam lanjutan kompetisi Proliga 2026. Tanpa memberikan celah berarti, tim Pertamina Enduro sukses mengamankan kemenangan telak tiga set langsung dengan skor 3-0 (25-13, 25-21, dan 25-17) di GOR Ken Arok, Malang, Kamis (5/2/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Set Pertama

Jakarta Pertamina Enduro tampil ngotot melawan Jakarta Electric PLN dalam set pertama. Hal itu membuat Jakarta Electric PLN sulit meladeni permainan lawan yang begitu intens sejak awal laga.

Performa Jakarta Pertamina pun membuahkan hasil manis pada set pembuka ini. Hal itu ditandai dengan kemampuan mereka mengatasi perlawanan Jakarta Electric PLN dengan skor mencolok 25-13.

Set Kedua

Dalam set kedua, Jakarta Electric PLN berusaha memberikan perlawanan untuk Jakarta Pertamina Enduro guna mengejar ketertinggalan. Akan tetapi, performa Jakarta Pertamina Enduro memang cukup apik sehingga tidak mudah kehilangan poin di saat-saat krusial.

Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN. (Foto: Instagram/jpevolley)
Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN. (Foto: Instagram/jpevolley)

Lagi-lagi Jakarta Pertamina Enduro mampu meraih hasil manis melalui permainan yang solid. Mereka sukses mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan poin 25-21 pada set kedua tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/43/3199884/jakarta_lavani_vs_jakarta_bhayangkara_presisi-aCeg_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Jakarta Lavani Libas Jakarta Bhayangkara Presisi 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/43/3199689/megawati_hangestri-mwl4_large.jpg
Misi Megawati Hangestri di Putaran Kedua Proliga 2026: Buat Jakarta Pertamina Enduro Berjaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/43/3198979/gresik_phonska_plus_pupuk_indonesia-HwPQ_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Bhayangkara Presisi di Ambang Final Four, Gresik Phonska Berpesta di Kandang Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/43/3198910/jakarta_pertamina_enduro-1A27_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Tampil Perkasa, Jakarta Pertamina Enduro Libas Bandung BJB Tandamata 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/43/3198819/jakarta_popsivo_polwan_menang_atas_jakarta_livin_mandiri_pada_putaran_2_proliga_2026-U41Y_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Popsivo Polwan Gasak Livin Mandiri, Jakarta LavAni Amankan Tiket Final Four!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/43/3198380/surabaya_samator_menang_3_0_atas_garuda_jaya_surabayasamator-ukY0_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Surabaya Samator Hantam Jakarta Garuda Jaya 3-0!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement