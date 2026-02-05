Hasil Proliga 2026: Tampil Perkasa, Jakarta Pertamina Enduro Gilas Electric PLN 3-0

MALANG – Dominasi total ditunjukkan Jakarta Pertamina Enduro saat menghadapi Jakarta Electric PLN dalam lanjutan kompetisi Proliga 2026. Tanpa memberikan celah berarti, tim Pertamina Enduro sukses mengamankan kemenangan telak tiga set langsung dengan skor 3-0 (25-13, 25-21, dan 25-17) di GOR Ken Arok, Malang, Kamis (5/2/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Set Pertama

Jakarta Pertamina Enduro tampil ngotot melawan Jakarta Electric PLN dalam set pertama. Hal itu membuat Jakarta Electric PLN sulit meladeni permainan lawan yang begitu intens sejak awal laga.

Performa Jakarta Pertamina pun membuahkan hasil manis pada set pembuka ini. Hal itu ditandai dengan kemampuan mereka mengatasi perlawanan Jakarta Electric PLN dengan skor mencolok 25-13.

Set Kedua

Dalam set kedua, Jakarta Electric PLN berusaha memberikan perlawanan untuk Jakarta Pertamina Enduro guna mengejar ketertinggalan. Akan tetapi, performa Jakarta Pertamina Enduro memang cukup apik sehingga tidak mudah kehilangan poin di saat-saat krusial.

Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN. (Foto: Instagram/jpevolley)

Lagi-lagi Jakarta Pertamina Enduro mampu meraih hasil manis melalui permainan yang solid. Mereka sukses mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan poin 25-21 pada set kedua tersebut.