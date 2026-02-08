Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026: Jakarta Electric PLN Jaga Asa Final Four, Bhayangkara Presisi Pastikan Tiket Babak Empat Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |02:05 WIB
Hasil Proliga 2026: Jakarta Electric PLN Jaga Asa Final Four, Bhayangkara Presisi Pastikan Tiket Babak Empat Besar
Jakarta Electric PLN di Proliga 2026. (Foto: Instagram/jevolley.id)
MALANG - Persaingan menuju babak final four Proliga 2026 semakin memanas setelah dua tim besar, Jakarta Electric PLN dan Jakarta Bhayangkara Presisi, sukses mengamankan poin penuh pada Sabtu (7/2/2026). Bertanding di GOR Ken Arok, Malang, kedua tim tersebut tampil dominan dengan menyapu bersih kemenangan tiga set langsung atas lawan-lawannya.

Jakarta Electric PLN Mobile mengalahkan Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-0 (25-23, 25-20, dan 25-21). Sementara itu, Jakarta Bhayangkara Presisi berhasil menaklukkan Medan Falcons Tirta Bhagasasi juga dengan skor mutlak 3-0 (25-20, 27-25, 26-24).

1. Evaluasi Electric PLN demi Amankan Posisi Klasemen

Kemenangan itu membuka peluang Jakarta Electric PLN Mobile ke final four. Saat ini tim asuhan Chamnan Dokmai itu berada di peringkat ketiga klasemen sementara menggeser Jakarta Popsivo Polwan, dari hasil lima kemenangan dari delapan laga dengan nilai 14.

Asisten pelatih Electric PLN, Ermansyah Erwiandi Manganang mengaku bersyukur bisa memenangkan laga dengan skor 3-0. Dia pun mengapresiasi daya juang timnya sepanjang laga.

Jakarta Electric PLN Mobile (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Jakarta Electric PLN Mobile (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

"Tapi di sini banyak juga kita evaluasi. Pertandingan masih panjang, jadi kita harus lebih bagus lagi dari sebelumnya. Mudah-mudahan pertandingan selanjutnya kita bisa lebih bagus lagi," ujar Manganang dalam keteranganya.

2. Dominasi Pemain Lokal Jakarta Bhayangkara Presisi

Sementara itu, Jakarta Bhayangkara Presisi memastikan ke babak final four Proliga 2026. Ini merupakan kemenangan keempat dari tujuh laga dari Bhayangkara dengan jumlah poin 13 dan berada di posisi kedua klasemen sementara.

 

