Usung Ambisi Besar Bersama Aprilia, Marco Bezzecchi Targetkan Start Sempurna di MotoGP 2026

SCORZE – Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, memancarkan optimisme tinggi dalam menyambut kompetisi MotoGP 2026. Rider berbakat asal Italia ini bertekad untuk melampaui pencapaian impresifnya pada musim lalu demi mengamankan posisi yang lebih kompetitif di papan atas klasemen.

Catatan Bezzecchi pada musim sebelumnya terbilang sangat gemilang dengan finis di peringkat ketiga klasemen akhir. Ia berhasil mengoleksi total 353 poin yang diraih melalui tiga kemenangan podium utama serta sembilan kali keberhasilan menapaki tangga podium di berbagai seri balapan.

1. Misi Menjaga Konsistensi Sepanjang Musim

Marco Bezzecchi mengungkapkan rangkaian persiapan yang ia jalani sejauh ini berjalan sangat positif untuk menghadapi ketatnya persaingan musim 2026. Ia yakin dengan persiapan matang tersebut, grafik performanya akan jauh lebih stabil sejak balapan pembuka dimulai.

"Untuk mencoba memulai lebih baik dari tahun lalu. Akan sangat fantastis jika bisa memulai lebih kuat dan mempertahankan level yang baik sepanjang tahun," kata Marco Bezzecchi dilansir dari Motosan, Rabu (18/2/2026).

Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)

2. Komitmen Jangka Panjang

Pembalap yang identik dengan rambut ikalnya ini menyebut bahwa kerja keras kru Aprilia Racing dalam menyiapkan paket motor terbaik menjadi suntikan motivasi tambahan. Atmosfer tim yang harmonis diakuinya menjadi kunci utama bagi dirinya untuk tampil lepas dan melaju kencang di lintasan.