Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Usung Ambisi Besar Bersama Aprilia, Marco Bezzecchi Targetkan Start Sempurna di MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |01:33 WIB
Usung Ambisi Besar Bersama Aprilia, Marco Bezzecchi Targetkan Start Sempurna di MotoGP 2026
Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)
A
A
A

SCORZE – Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, memancarkan optimisme tinggi dalam menyambut kompetisi MotoGP 2026. Rider berbakat asal Italia ini bertekad untuk melampaui pencapaian impresifnya pada musim lalu demi mengamankan posisi yang lebih kompetitif di papan atas klasemen.

Catatan Bezzecchi pada musim sebelumnya terbilang sangat gemilang dengan finis di peringkat ketiga klasemen akhir. Ia berhasil mengoleksi total 353 poin yang diraih melalui tiga kemenangan podium utama serta sembilan kali keberhasilan menapaki tangga podium di berbagai seri balapan.

1. Misi Menjaga Konsistensi Sepanjang Musim

Marco Bezzecchi mengungkapkan rangkaian persiapan yang ia jalani sejauh ini berjalan sangat positif untuk menghadapi ketatnya persaingan musim 2026. Ia yakin dengan persiapan matang tersebut, grafik performanya akan jauh lebih stabil sejak balapan pembuka dimulai.

"Untuk mencoba memulai lebih baik dari tahun lalu. Akan sangat fantastis jika bisa memulai lebih kuat dan mempertahankan level yang baik sepanjang tahun," kata Marco Bezzecchi dilansir dari Motosan, Rabu (18/2/2026).

Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)
Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)

2. Komitmen Jangka Panjang

Pembalap yang identik dengan rambut ikalnya ini menyebut bahwa kerja keras kru Aprilia Racing dalam menyiapkan paket motor terbaik menjadi suntikan motivasi tambahan. Atmosfer tim yang harmonis diakuinya menjadi kunci utama bagi dirinya untuk tampil lepas dan melaju kencang di lintasan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202135/alex_rins-409L_large.jpg
Alex Rins Buka Suara Terkait Keputusan Tolak Ducati: Saya Tak Menyesal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/38/3202093/casey_stoner-tjSz_large.jpg
Kabar Terbaru Casey Stoner: Bertekad Kembali Berkendara di 2026 Usai Kondisi Kesehatan Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/38/3202035/marc_marquez_tak_kunjung_pensiun_dari_motogp_meski_memiliki_banyak_uang_marcmarquez93-Ul09_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Kunjung Pensiun di MotoGP meski Punya Banyak Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/38/3202033/alex_marquez_berpeluang_juara_motogp_2026_alexmarquez73-SlUF_large.jpg
3 Calon Terkuat Juara MotoGP 2026, Nomor 1 Alex Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/38/3201965/marc_marquez-SmEC_large.jpg
Bukan Cuma Cepat, Casey Stoner Bocorkan Kekuatan Baru Marc Marquez di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/38/3201915/luca_marini-SFgw_large.jpg
Luca Marini Tuduh Marc Marquez Jadi Penyebab Utama Honda Tertinggal dari Tim Lain di MotoGP
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement