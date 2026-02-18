Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ulang Tahun Ke-33, Dapat Kejutan dan Pesan Menyentuh dari sang Kekasih

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |11:12 WIB
Marc Marquez Ulang Tahun Ke-33, Dapat Kejutan dan Pesan Menyentuh dari sang Kekasih
Marc Marquez ulang tahun ke-33. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-33 pada Selasa, 17 Februari 2026. Di hari spesialnya itu, Marquez dapat kejutan dan pesan menyentuh dari sang kekasih, Gemma Pinto.

Ini tentunya jadi penyemangat lebih untuk Marc Marquez yang akan segera mengarungi musim baru di MotoGP. Di usia baru, sejarah baru tentunya siap diukir pembalap berjuluk The Baby Alien itu.

Marc Marquez

1. Marc Marquez Ulang Tahun Ke-33

Ya, Marc Marquez baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada kemarin. Lantaran MotoGP 2026 belum bergulir, Marquez bisa merayakan ulang tahun di kediamannya.

Sang kekasih, Gemma Pinto, pun tak lupa memberikan kejutan di hari ulang tahun Maruqez. Kue coklat yang disertai lilin berangka 33 diberikannya di hari spesial Marquez tersebut.

Tak hanya itu, Gemma Pinto juga tuliskan pesan menyentuh lewat unggahannya di Instagram untuk Marc Marquez. Dia berharap bisa selamanya berada di sisi juara dunia 7 kali MotoGP tersebut.

“Semoga usia 33 membawa semua impianmu. Aku hanya ingin selalu berada di sisimu . Selamat ulang tahun sayang!!!!” tulis pesan mesra Gemma untuk Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202144/marc_marquez-yd3U_large.jpg
Analisis Casey Stoner: Marc Marquez Telah Menaklukkan Desmosedici GP26, Siap Dominasi Musim 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202136/marco_bezzecchi-KBmk_large.jpg
Usung Ambisi Besar Bersama Aprilia, Marco Bezzecchi Targetkan Start Sempurna di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202135/alex_rins-409L_large.jpg
Alex Rins Buka Suara Terkait Keputusan Tolak Ducati: Saya Tak Menyesal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/38/3202093/casey_stoner-tjSz_large.jpg
Kabar Terbaru Casey Stoner: Bertekad Kembali Berkendara di 2026 Usai Kondisi Kesehatan Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/38/3202035/marc_marquez_tak_kunjung_pensiun_dari_motogp_meski_memiliki_banyak_uang_marcmarquez93-Ul09_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Kunjung Pensiun di MotoGP meski Punya Banyak Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/38/3202033/alex_marquez_berpeluang_juara_motogp_2026_alexmarquez73-SlUF_large.jpg
3 Calon Terkuat Juara MotoGP 2026, Nomor 1 Alex Marquez!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement