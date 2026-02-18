Marc Marquez Ulang Tahun Ke-33, Dapat Kejutan dan Pesan Menyentuh dari sang Kekasih

MARC Marquez baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-33 pada Selasa, 17 Februari 2026. Di hari spesialnya itu, Marquez dapat kejutan dan pesan menyentuh dari sang kekasih, Gemma Pinto.

Ini tentunya jadi penyemangat lebih untuk Marc Marquez yang akan segera mengarungi musim baru di MotoGP. Di usia baru, sejarah baru tentunya siap diukir pembalap berjuluk The Baby Alien itu.

1. Marc Marquez Ulang Tahun Ke-33

Ya, Marc Marquez baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada kemarin. Lantaran MotoGP 2026 belum bergulir, Marquez bisa merayakan ulang tahun di kediamannya.

Sang kekasih, Gemma Pinto, pun tak lupa memberikan kejutan di hari ulang tahun Maruqez. Kue coklat yang disertai lilin berangka 33 diberikannya di hari spesial Marquez tersebut.

Tak hanya itu, Gemma Pinto juga tuliskan pesan menyentuh lewat unggahannya di Instagram untuk Marc Marquez. Dia berharap bisa selamanya berada di sisi juara dunia 7 kali MotoGP tersebut.

“Semoga usia 33 membawa semua impianmu. Aku hanya ingin selalu berada di sisimu . Selamat ulang tahun sayang!!!!” tulis pesan mesra Gemma untuk Marquez.