Alex Rins Buka Suara Terkait Keputusan Tolak Ducati: Saya Tak Menyesal!

LESMO – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Alex Rins, menegaskan dirinya sama sekali tidak menyesali keputusan masa lalunya yang pernah menolak pinangan dari Gresini Ducati. Tawaran menggiurkan tersebut datang pada musim 2023, tepat saat Rins sedang mencari pelabuhan baru setelah tim Suzuki memutuskan untuk hengkang secara mendadak dari ajang MotoGP.

Alih-alih memilih motor Ducati yang tengah mendominasi, pembalap asal Spanyol tersebut justru merapat ke Honda. Meskipun hanya bertahan selama satu musim di sana, ia kemudian melanjutkan petualangannya bersama tim pabrikan Monster Energy Yamaha hingga saat ini.

1. Pertimbangan Matang

Alex Rins menyatakan tidak bergabung dengan Ducati bukanlah sebuah kegagalan atau hal yang perlu disesali. Baginya, setiap keputusan yang diambil selalu didasari oleh pertimbangan profesional yang sangat matang demi kelangsungan karier balapnya di level tertinggi.

"Saya tidak menyesalinya karena saya tidak bisa mengubahnya lagi. Sepertinya keputusan yang sangat mudah untuk bergabung dengan Ducati, tetapi karena saat ini tim satelit," kata Alex Rins dilansir dari Crash, Rabu (18/2/2026).

Fabio Quartararo dan Alex Rins

“Seince Suzuki pergi, mengelola semuanya menjadi sulit, terutama dalam hal performa," tambahnya.