Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Calon Terkuat Juara MotoGP 2026, Nomor 1 Alex Marquez!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |10:55 WIB
3 Calon Terkuat Juara MotoGP 2026, Nomor 1 Alex Marquez!
Alex Marquez berpeluang juara MotoGP 2026.. (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
A
A
A

SEBANYAK 3 calon terkuat juara MotoGP 2026 akan diulas Okezone. MotoGP 2026 dimulai di Sirkuit Buriram, Thailand pada Minggu, 1 Maret 2026 siang WIB.

Jelang balapan resmi, para pembalap lebih dulu turun di tes pramusim MotoGP 2026 pada 21-22 Februari 2026, juga di Sirkuit Buriram. Saat turun di tes pramusim Buriram, para pembalap akan mencari setting-an terbaik demi mendapatkan catatan terbaik.

Jika melihat performa tahun lalu dan hasil di tes pramusim, Okezone melihat ada tiga rider yang berpeluang juara MotoGP 2026. Siapa saja?

Berikut 3 calon terkuat juara MotoGP 2026:

1. Alex Marquez (Gresini Racing)

Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

Alex Marquez secara mengejutkan finis kedua di MotoGP 2025. Hebatnya, Alex Marquez finis runner-up meski hanya membela tim satelit. Untuk MotoGP 2026, Alex Marquez akan mendapatkan motor GP26 layaknya dua rider Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.

Rider 29 tahun ini disinyalir akan mengeluarkan performa terbaik demi menarik hati tim pabrikan di MotoGP 2027. Saat ini ada dua pabrikan yang berpotensi mengontrak Alex Marquez tahun depan, yakni KTM dan Ducati.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/38/3201965/marc_marquez-SmEC_large.jpg
Bukan Cuma Cepat, Casey Stoner Bocorkan Kekuatan Baru Marc Marquez di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/38/3201915/luca_marini-SFgw_large.jpg
Luca Marini Tuduh Marc Marquez Jadi Penyebab Utama Honda Tertinggal dari Tim Lain di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/38/3201959/marc_marquez-Sjeh_large.jpg
Marc Marquez Lebih Tenang sejak di Ducati, Jorge Lorenzo: Gaya Balapannya Mirip Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/38/3201822/jorge_lorenzo_bersama_maverick_vinales-x0ut_large.jpg
Misi Jorge Lorenzo di MotoGP 2026: Buat Maverick Vinales Jadi Ancaman Nyata bagi Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/38/3201775/toprak_razgatlioglu-VYxa_large.jpg
Bos Pramac Racing Puji Adaptasi Toprak Razgatlioglu: Bakat Besar yang Siap Guncang MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/38/3201748/francesco_bagnaia_diyakini_bakal_mengguncang_dunia_di_motogp_2026-TA4o_large.jpg
Francesco Bagnaia Bakal Mengguncang Dunia di MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement