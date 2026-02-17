3 Calon Terkuat Juara MotoGP 2026, Nomor 1 Alex Marquez!

SEBANYAK 3 calon terkuat juara MotoGP 2026 akan diulas Okezone. MotoGP 2026 dimulai di Sirkuit Buriram, Thailand pada Minggu, 1 Maret 2026 siang WIB.

Jelang balapan resmi, para pembalap lebih dulu turun di tes pramusim MotoGP 2026 pada 21-22 Februari 2026, juga di Sirkuit Buriram. Saat turun di tes pramusim Buriram, para pembalap akan mencari setting-an terbaik demi mendapatkan catatan terbaik.

Jika melihat performa tahun lalu dan hasil di tes pramusim, Okezone melihat ada tiga rider yang berpeluang juara MotoGP 2026. Siapa saja?

Berikut 3 calon terkuat juara MotoGP 2026:

1. Alex Marquez (Gresini Racing)

Alex Marquez secara mengejutkan finis kedua di MotoGP 2025. Hebatnya, Alex Marquez finis runner-up meski hanya membela tim satelit. Untuk MotoGP 2026, Alex Marquez akan mendapatkan motor GP26 layaknya dua rider Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.

Rider 29 tahun ini disinyalir akan mengeluarkan performa terbaik demi menarik hati tim pabrikan di MotoGP 2027. Saat ini ada dua pabrikan yang berpotensi mengontrak Alex Marquez tahun depan, yakni KTM dan Ducati.