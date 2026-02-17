Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Tak Kunjung Pensiun di MotoGP meski Punya Banyak Uang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |11:44 WIB
Penyebab Marc Marquez Tak Kunjung Pensiun di MotoGP meski Punya Banyak Uang
Marc Marquez tak kunjung pensiun dari MotoGP meski memiliki banyak uang. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

KOMENTATOR kawakan MotoGP Matthew Birt turut memberikan catatan untuk Marc Marquez menjelang MotoGP 2026. Ia menilai pembalap Ducati Lenovo itu beruntung karena dikelilingi orang-orang yang sangat mendukungnya.

Marc Marquez datang ke MotoGP 2026 sebagai juara bertahan. Saat ini, ia sudah mencatatkan tujuh kali juara dunia balap motor paling prestisius tersebut.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Perjuangan Luar Biasa Marc Marquez

Matthew Birt mengatakan pengobatan dan perjuangan Marc Marquez di setiap musim MotoGP sangat luar biasa. Pembalap asal Spanyol itu pun selalu bisa bangkit karena mendapatkan banyak dukungan.

“Banyak orang mendukung Marc Marquez karena mereka menyadari apa yang telah ia lalui dan pengorbanan yang telah ia lakukan," kata Matthew Birt, Okezone mengutip dari Motosan, Selasa (17/2/2026).

2. Marc Marquez Tak Pernah Pikirkan Uang

Ia mengatakan Marc Marquez adalah pembalap yang tidak memikirkan uang dalam kariernya. Terbukti, ia rela meninggalkan gaji besar di Honda demi mengintip peluang tampil kompetitif bersama tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada 2024.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
