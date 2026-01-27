Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, The Daddies yang Sama-Sama Kagumi Legenda Tony Gunawan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |12:25 WIB
Kisah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, The Daddies yang Sama-Sama Kagumi Legenda Tony Gunawan
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bersama idola mereka, Tony Gunawan. (Foto: Instagram/t_gun75)
LEGENDA ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan, telah menjadi ikon ketangguhan bulu tangkis Tanah Air dengan koleksi puluhan gelar internasional. Di balik kesuksesan besar pasangan berjuluk The Daddies ini, ternyata terselip satu benang merah yang sama dalam perjalanan karier mereka.

Baik Ahsan maupun Hendra rupanya menimba inspirasi dari sosok legenda yang sama, yakni Tony Gunawan.

1. Ahsan Kagumi Tony Gunawan

Sebelum pensiun, Mohammad Ahsan memiliki trik mempertahankan performa di usia yang tak lagi muda. Ia menyadari secara fisik, sulit untuk melakukan peningkatan signifikan di fase kariernya kala itu.

Karena alasan tersebut, Ahsan memilih untuk memperkuat aspek teknis dengan cara mencuri ilmu dari para pemain muda, bahkan hingga mengamati sektor ganda campuran. Keterbukaan Ahsan untuk terus belajar berakar dari kekagumannya pada Tony Gunawan.

Ahsan mengaku terinspirasi oleh kemampuan Tony yang tetap berprestasi meskipun bergonta-ganti pasangan.

Tony Gunawan Ist
Tony Gunawan Ist

“Dari dulu, sejak saya junior, selalu senang melihat Koh Tony karena dia bisa berpasangan dengan siapa saja. Mungkin itu salah satu motivasi bahwa jadi atlet harus bisa berpartner dengan siapa saja," ungkap Ahsan dalam live bersama PBSI, dikutip Selasa (27/1/2026).

Hal itulah yang membuatnya terus memperbarui gaya main agar tetap relevan dan mampu bersaing dengan lawan-lawan yang jauh lebih muda.

2. Hendra Setiawan Idolai Tony Gunawan

Setali tiga uang dengan rekannya, Hendra Setiawan juga menempatkan Tony Gunawan sebagai inspirasi dalam bulu tangkis. Jika Ahsan mengagumi fleksibilitas Tony dalam berpasangan, Hendra lebih terobsesi pada keahlian Tony di area depan net.

 

