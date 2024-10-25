Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lawan Bobby Setiabudi/Melati Daeva di Semifinal IIC 2024, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Bilang Begini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |22:58 WIB
Lawan Bobby Setiabudi/Melati Daeva di Semifinal IIC 2024, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Bilang Begini
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. (Foto: PBSI)
A
A
A

SURABAYA – Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, bertekad bermain lebih baik saat melawan senior mereka, Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti di semifinal Indonesia International Challenge (IIC) 2024. Pasalnya Jafar/Felisha kecewa dengan penampilan mereka di perempatfinal.

Jafar/Felisha sukses mengantongi kemenangan di babak perempatfinal IIC 2024 Surabaya pada Jumat (25/10/2024) di Jatim Expo, Surabaya. Mereka mengatasi perlawanan sengit yang diberikan oleh duet Indonesia lainnya, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, lewat rubber game yang berakhir dengan skor 21-12, 16-21 dan 21-13.

Dengan begitu, Jafar/Felisha berhasil melakukan revans atas Adnan/Indah. Sebelumnya, mereka tumbang di tangan rekan Pelatnas PBSI mereka itu di perempat final Vietnam Open 2024 dengan skor 21-11, 14-21 dan 20-22.

Kendati demikian, Fajar/Felisha mengaku tak puas dengan permainan mereka saat menumbangkan Adnan/Indah. Pasalnya, mereka banyak melakukan kesalahan sendiri.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta

“Dari segi permainan kami kurang puas dengna performa yang kami tampilkan. Kami seharusnya bisa bermain lebih baik lagi dan berharap pada semifinal tidak menurunkan tempo dengan menekan sejak awal laga,” kata Jafar dikutip dari rilis PBSI, Jumat (25/10/2024).

“Kemenangan yang kami raih di laga ini masih belum terlalu memuaskan karena kami sering membuat kesalahan sendiri. Saat lawan tidak dalam kondisi terbaik kami seharusnya bisa bermain lebih baik untuk mengontrol permainan,” sambung Felisha.

Halaman:
1 2
