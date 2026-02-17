Jelang F1 GP Australia 2026, Max Verstappen Sebut Mercedes Sembunyikan Kekuatan Asli

SAKHIR – Tes pramusim Formula 1 (F1) 2026 di Bahrain pada 11-13 Februari 2026 langsung memanas dengan perang urat syaraf. Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen secara terbuka menuduh Mercedes tengah melakukan sandbagging atau taktik sengaja memperlambat diri, untuk menutupi kecepatan asli mereka.

Tudingan ini muncul di tengah perselisihan mengenai unit daya baru F1 dan dugaan adanya celah hukum terkait rasio kompresi mesin yang kabarnya dimanfaatkan oleh tim Silver Arrows tersebut.

Situasi semakin menarik ketika bos Mercedes, Toto Wolff, justru melemparkan pujian kepada Red Bull dengan menyebut mesin mereka sebagai standar tertinggi saat ini. Wolff bahkan mengklaim Mercedes bisa tertinggal hingga satu detik per lap di lintasan lurus. Namun, Verstappen sama sekali tidak terbuai oleh pernyataan tersebut.

1. Prediksi Ledakan Tenaga di Melbourne

Verstappen merasa klaim Wolff bahwa celah rasio kompresi hanya memberikan keuntungan kecil sekitar 2-3 tenaga kuda adalah sebuah candaan. Dengan nada menyindir, Verstappen menyarankan untuk menambahkan angka nol pada estimasi tersebut guna mendapatkan angka yang lebih mendekati kenyataan.

“Tunggu saja sampai kita di Melbourne dan lihat berapa banyak tenaga yang tiba-tiba mereka temukan. Saya sudah tahu itu sejak sekarang,” tegas Verstappen, dikutip dari Crash, Selasa (17/2/2026).

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

Menurut Verstappen, Mercedes sengaja mengalihkan sorotan kepada Red Bull hanya karena jumlah putaran yang mereka lahap di awal tes sangat banyak. Ia memperingatkan agar publik tidak tertipu dan menunggu hingga balapan pembuka di F1 GP Australia 2026 pada 8 Maret 2026 untuk melihat kecepatan asli Mercedes di trek lurus.