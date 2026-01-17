Kisah Heroik Greysia Polii, Pebulu Tangkis Cantik Indonesia yang Cetak Sejarah di Olimpiade Usai Bikin Aib

Simak kisah heroik Greysia Polii yang mencetak sejarah di Olimpiade meski sempat bikin aib pada ajang yang sama (Foto: NOC Indonesia)

KISAH heroik Greysia Polii menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis cantik Indonesia ini mencetak sejarah di Olimpiade setelah sempat bikin aib pada ajang yang sama.

Greysia merupakan salah satu legenda bulu tangkis Indonesia. Deretan prestasi pernah diraihnya di berbagai ajang termasuk medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

1. Didiskualifikasi dari Olimpiade London 2012

Namun, perjuangan pemain yang akrab disapa kak Gel itu tidak mudah. Ia malah pernah mencoreng nama Indonesia karena tuduhan main mata di Olimpiade London 2012.

Ketika itu, Greysia yang berpasangan dengan Meiliana Jauhari, dijatuhi hukuman diskualifikasi bersama tiga pasangan lain. Mereka dianggap tidak menunjukkan sportivitas selama bertanding.

Keempatnya dinilai terbukti sengaja mendapat kekalahan di fase grup demi keuntungan saat undian fase gugur. Hal itu tentu mencederai asas sportivitas yang dijunjung tinggi di dunia olahraga termasuk Olimpiade.

Terang saja, Greysia langsung dihujat oleh masyarakat Indonesia. Ia dianggap bikin malu di panggung sebesar Olimpiade. Namun, tekadnya untuk bangkit patut diacungi jempol.

Setelah berkali-kali ganti pasangan serta gugur di perempatfinal pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Greysia menemukan hidup kedua bersama Apriyani Rahayu. Keduanya mulai dipasangkan pada 2017.

Tentu jalan tidak mulus bagi Greysia/Apriyani. Mereka kerap dipandang sebelah mata. Apalagi, keduanya hanya menyumbang enam titel juara di BWF World Tour pada kurun 2018-2021.