HOME SPORTS NETTING

Marwan Faza Absen karena Glaukoma, PBSI Orbitkan Duet Verrell/Aisyah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |15:32 WIB
Marwan Faza Absen karena Glaukoma, PBSI Orbitkan Duet Verrell/Aisyah
Ganda campuran Indonesia, Verrell Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Dinamika baru terjadi di sektor ganda campuran Pelatnas PBSI Cipayung dengan munculnya pasangan kombinasi baru. Verrell Yustin Mulia kini resmi dipasangkan dengan Aisyah Salsabila Putri Pranata untuk menghadapi kalender kompetisi mendatang.

Racikan baru itu muncul bukan tanpa alasan. Pasalnya, Marwan Faza, pasangan asli dari Aisyah, masih harus menepi untuk fokus pada pemulihan kondisi kesehatannya.

Karena itu, PBSI untuk sementara memasangkan Aisyah dengan Verrell. Pasangan baru tersebut akan diturunkan di Sri Lanka International Series 2026 dan Sri Lanka International Challenge 2026.

1. Agenda Turnamen di Sri Lanka

“Untuk Aisyah Salsabila Putri Pranata sementara akan kami pasangkan dengan Verrell Yustin Mulia sambil menunggu Marwan Faza kembali pulih,” ujar Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Verrell Yustin/Aisyah Salsabila. (Foto: PBSI)
Verrell Yustin/Aisyah Salsabila. (Foto: PBSI)

“Aisyah bersama Verrell akan coba diturunkan di ajang Sri Lanka International Serie dan International Challenge pada Maret mendatang,” tambahnya.

Kebetulan, Verrell masih belum memiliki pasangan di sektor ganda putra. Karena itu, pemain berusia 21 tahun itu akan difokuskan sementara bersama Aisyah di sektor ganda campuran.

 

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
