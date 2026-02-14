Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Timnas Indonesia U-17 Kalah Beruntun dari Calon Lawan di Piala Asia U-17 2026, Simon Tahamata: Jangan Khawatir!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |08:05 WIB
Timnas Indonesia U-17 Kalah Beruntun dari Calon Lawan di Piala Asia U-17 2026, Simon Tahamata: Jangan Khawatir!
Timnas Indonesia U-17 butuh perbaikan untuk menggila di Piala Asia U-17 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

KEPALA Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, memberikan penilaian usai Timnas Indonesia U-17 disikat calon lawan skuad Garuda Asia di Piala Asia U-17 2026, Timnas China U-17, dua kali beruntun dalam laga uji coba. Simon Tahamata mengatakan, dua kekalahan ini tak perlu terlalu dikhawatirkan.

Timnas Indonesia U-17 tumbang dua kali dari China U-17 di laga uji coba. Pada laga pertama, Garuda Asia dipermalukan 0-7 ketika berlaga di Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Minggu 8 Februari 2026.

Timnas Indonesia U-17 vs China U-17. (Foto: PSSI)

Kemudian pada pertandingan kedua tiga hari setelahnya, Mierza Firjatullah dan kolega kembali kalah namun dengan skor tipis 2-3. Dua pertandingan itu menjadi bahan evaluasi besar bagi Timnas Indonesia U-17 sebelum tampil di Piala Asia U-17 2026.

1. Permainan Timnas Indonesia U-17 Masih Jauh dari Harapan

Simon Tahamata mengakui performa Timnas Indonesia U-17 masih jauh dari kata bagus. Namun, ia melihat ada progress dalam dua pertandingan itu sehingga tak perlu ada yang dikhawatirkan.

"Pertandingan pertama tidak bagus. Yang kedua saya senang. Apa yang Coach Nova (Arianto) sampaikan untuk mereka (pemain), itu pemain bisa jalankan. Tidak usah khawatir, nanti bisa bagus," kata Simon kepada awak media di Jakarta.

Menurutnya, China juga mempunyai skuad yang sudah matang. Setelah dua pertandingan ini, Simon Tahamata mengatakan Timnas Indonesia U-17 harus terus diasah secara kemampuan, mental, maupun fisik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/43/3201010/sabina_altynbekova-7oWb_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova: Dari Hidup Susah di Asrama hingga Jadi Bintang Voli Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/43/3200095/carabao_international_open_2026_resmi_dibuka_hari_ini_okezone-HJ5u_large.jpg
POBSI Dukung Penuh Carabao International Open 2026 yang Resmi Dibuka Hari Ini, Langsung Cetak Rekor MURI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/43/3199733/berikut_10_makanan_yang_harus_dihindari_jika_ingin_awet_muda_menurut_ade_rai-S6qc_large.jpg
10 Makanan yang Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda Menurut Ade Rai, Nomor 1 Paling Berat buat Orang Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/43/3199497/hector_souto_kecewa_meski_timnas_futsal_indonesia_lolos_semifinal_piala_asia_futsal_2026_okezone-kl03_large.jpg
Hector Souto Tak Puas Timnas Futsal Indonesia Menang 3-2 atas Vietnam di Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/43/3198544/noc_indonesia_dukung_penuh_kepemimpinan_oca_di_bawah_sheikh_joaan-M6pj_large.jpg
Sheikh Joaan Al Thani Jadi Presiden OCA 2026-2028, NOC Indonesia: Perkuat Posisi Asia di Panggung Olahraga Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/43/3198635/the_jakmania_hadir_di_markas_persita_tangerang_okezone-laCJ_large.jpg
Ribuan The Jakmania Disambut Hangat Suporter Persita di Tangerang, Diky Soemarno: Ini Sebuah Kebahagiaan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement