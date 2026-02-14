Timnas Indonesia U-17 Kalah Beruntun dari Calon Lawan di Piala Asia U-17 2026, Simon Tahamata: Jangan Khawatir!

KEPALA Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, memberikan penilaian usai Timnas Indonesia U-17 disikat calon lawan skuad Garuda Asia di Piala Asia U-17 2026, Timnas China U-17, dua kali beruntun dalam laga uji coba. Simon Tahamata mengatakan, dua kekalahan ini tak perlu terlalu dikhawatirkan.

Timnas Indonesia U-17 tumbang dua kali dari China U-17 di laga uji coba. Pada laga pertama, Garuda Asia dipermalukan 0-7 ketika berlaga di Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Minggu 8 Februari 2026.

Kemudian pada pertandingan kedua tiga hari setelahnya, Mierza Firjatullah dan kolega kembali kalah namun dengan skor tipis 2-3. Dua pertandingan itu menjadi bahan evaluasi besar bagi Timnas Indonesia U-17 sebelum tampil di Piala Asia U-17 2026.

1. Permainan Timnas Indonesia U-17 Masih Jauh dari Harapan

Simon Tahamata mengakui performa Timnas Indonesia U-17 masih jauh dari kata bagus. Namun, ia melihat ada progress dalam dua pertandingan itu sehingga tak perlu ada yang dikhawatirkan.

"Pertandingan pertama tidak bagus. Yang kedua saya senang. Apa yang Coach Nova (Arianto) sampaikan untuk mereka (pemain), itu pemain bisa jalankan. Tidak usah khawatir, nanti bisa bagus," kata Simon kepada awak media di Jakarta.

Menurutnya, China juga mempunyai skuad yang sudah matang. Setelah dua pertandingan ini, Simon Tahamata mengatakan Timnas Indonesia U-17 harus terus diasah secara kemampuan, mental, maupun fisik.