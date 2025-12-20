Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Bukan Lagi Juara Dunia, Max Verstappen Pakai Nomor 3 di F1 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |14:28 WIB
Bukan Lagi Juara Dunia, Max Verstappen Pakai Nomor 3 di F1 2026
Max Verstappen akan pakai nomor 3 di musim F1 2026 (Foto: X/@redbullracing)
MAX Verstappen akan memasuki musim baru F1 bukan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya sejak 2021. Setelah tak lagi menyandang nomor 1, ia memutuskan ganti nomor balap ke 3!

1. Kehilangan Gelar Juara Dunia

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

Verstappen bisa dibilang menjadi bintang utama F1 dalam kurun lima tahun terakhir. Pria asal Belanda itu sukses merebut empat gelar juara dunia beruntun pada 2021 hingga 2024.

Namun, Verstappen kehilangan statusnya sebagai juara dunia di F1 2025. Titel bergengsi itu jatuh ke Lando Norris yang akan gantian memakai nomor 1 pada F1 2026.

2. Nomor 33?

Pertanyaan kemudian muncul, akankah Verstappen kembali ke nomor lamanya yakni 33? Angka itu terakhir kali terlihat di mobilnya pada F1 2021.

Ternyata, Verstappen memutuskan untuk menggunakan nomor 3. Ia mengaku selalu suka dengan nomor tersebut dan terpaksa memakai nomor 33 karena Daniel Ricciardo.

 

Halaman:
1 2
