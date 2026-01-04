Jadwal Lengkap F1 2026: Australia Jadi Pembuka Lagi, Ada 2 Tim Baru!

JADWAL lengkap F1 2026 sudah diketahui. Kembali menggelar 24 seri, ajang balap jet darat tersebut akan dibuka di Australia pada Maret mendatang.

1. Juara Dunia Baru

Untuk pertama kali sejak 2021, F1 memiliki juara dunia bertahan yang baru yakni Lando Norris. Pembalap McLaren F1 Team itu akan jadi buruan di sepanjang musim depan.

Seperti musim lalu, F1 akan kembali dibuka di Sirkuit Albert Park, Melbourne. Lomba bertajuk F1 GP Australia 2026 itu dihelat pada 6-8 Maret.

Ada satu sirkuit baru yakni Sirkuit Madring di Kota Madrid, Spanyol. Arena tersebut akan jadi balapan F1 GP Spanyol 2026 pada 11-13 September. Lalu, ke mana Sirkuit Barcelona-Catalunya?

Biasanya balapan di Negeri Matador memang digelar di Montmelo. Sirkuit Barcelona-Catalunya tetap masuk kalender tapi akan mengusung nama F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 dan digelar pada 12-14 Juni.