Scuderia Ferrari Rilis Nama Mobil untuk F1 2026, Pertahankan Tradisi!

Scuderia Ferrari merilis nama mobil yang akan dipakai di F1 2026 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

SCUDERIA Ferrari merilis nama mobil yang akan dipakai untuk F1 2026. Tim asal Italia itu memilih mempertahankan tradisi penamaan yang sudah dilakukan sejak 2023.

1. SF-26

Sebelumnya, Ferrari sudah mengumumkan akan meluncurkan mobil barunya di Fiorano, Italia, pada 23 Januari 2026. Penggemar lalu menantikan apa nama jet darat tersebut.

Musim lalu, Ferrari mengusung nama SF-25. Mobil yang dibesut Charles Leclerc dan Lewis Hamilton itu gagal meraih satu pun kemenangan di balapan utama sepanjang 24 seri.

Lewat media sosial, Ferrari mengumumkan mobil baru mereka akan bernama SF-26. The Prancing Horse mempertahankan tradisi penamaan yang sudah dilakukan sejak 2023 dengan SF-23 dan SF-24 (2024).

“Era baru dimulai, dengan SF-26,” tulis Ferrari di akun X @ScuderiaFerrari, dikutip Minggu (11/1/2026).