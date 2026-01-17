Luncurkan Mobil Jelang F1 2026, Red Bull Racing Pesimistis dengan Mesinnya

RED Bull Racing menjadi tim pertama yang meluncurkan mobil baru jelang F1 2026. Namun, tim yang berbasis di Milton Keynes, Inggris, itu justru pesimistis menyambut musim baru.

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Mitra Baru

Red Bull Racing meluncurkan mobil jelang F1 2026 (Foto: F1)

Peluncuran itu digelar di Detroit, Amerika Serikat (AS), Jumat 16 Januari 2026 dini hari WIB. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan markas dari Ford, yang menjadi mitra Red Bull dalam pengembangan mesin.

Red Bull menggandeng Ford untuk mengembangkan dapur pacu yang mereka beri nama Red Bull Powertrain. Sebelum ini, mereka bekerja sama dengan Honda sebagai pemasok mesin pada 2019-2025.

Tentu mesin hasil pengembangan ini belum ketahuan seperti apa performanya. Ditambah dengan perubahan regulasi dari segi teknis, Red Bull cukup yakin bakal menderita di beberapa bulan awal.

“Ini adalah tantangan yang gila. Tahun ini akan penuh tantangan. Kami tidak naif, kami yakin akan ada masa-masa penuh perjuangan, sakit kepala, dan tidur yang kurang nyenyak,” kata Kepala Tim Red Bull Racing, Laurent Mekies, dikutip dari Crash, Sabtu (17/1/2026).

“Tapi kami yakin akan bisa mengatasinya. Dalam beberapa bulan pertama mungkin begitu, tapi kesulitan di awal-awal ini akan jadi pengingat seberapa jauh kami melewati kesulitan ini,” tandas pria asal Prancis itu.