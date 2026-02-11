Kisah 3 Laga Terhoror yang Pernah Dilalui Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Bulu Tangkis

Simak kisah tiga laga terhoror yang pernah dilalui Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di bulu tangkis (Foto: PBSI)

KISAH tiga laga terhoror yang pernah dilalui Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di bulu tangkis menarik untuk diulas. Dua di antaranya terjadi di All England!

Ahsan/Hendra sudah bermain di ratusan pertandingan sejak pertama kali berpasangan pada 2013. Mereka sempat berpisah pada 2016 tapi kemudian comeback pada 2018.

1. Laga Terhoror

Sepanjang berduet, Ahsan/Hendra ternyata punya tiga laga terhoror yang pernah dilalui. Dua di antaranya terjadi di turnamen bulu tangkis tertua di dunia yakni All England.

Laga horor pertama terjadi di All England 2013. Kala itu, The Daddies dihadapkan dengan Liu Xialong/Qiu Zihan di partai final. Keduanya kalah dengan skor 12-21, 21-13, dan 17-21.

Pertandingan horor kedua terjadi di Asian Games 2014. Memasuki turnamen itu, Ahsan baru pulih dari cedera. Ditambah target harus medali emas, membuat pasangan tersebut kalang kabut.

Ahsan/Hendra pun terancam berpisah dengan pelatih ganda putra Pelatnas PBSI jika gagal membawa pulang emas. Untungnya, tiap laga bisa dilalui dengan manis hingga keluar sebagai juara saat menaklukkan Lee Yong-dae/Yoo Yeon-seong di final.