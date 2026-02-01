Hasil Proliga 2026: Tampil Perkasa, Jakarta Pertamina Enduro Libas Bandung BJB Tandamata 3-0

GRESIK – Dominasi total ditunjukkan Jakarta Pertamina Enduro dalam lanjutan Proliga 2026 setelah sukses membungkam perlawanan Bandung BJB Tandamata. Tanpa ampun, tim asuhan Pertamina ini mengamankan kemenangan telak 3-0 (25-17, 25-20, dan 25-18) pada laga yang berlangsung di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Minggu (1/2/2026).

Jalannya Pertandingan

Jakarta Pertamina Enduro tampil penuh percaya diri melawan Bandung BJB Tandamata. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan mereka melancarkan gelombang serangan bertubi-tubi untuk mendulang poin demi poin.

Jakarta Pertamina Enduro mampu mengamankan set pertama dengan catatan manis. Mereka menaklukkan Bandung BJB Tandamata dengan skor meyakinkan 25-17.

Dalam set kedua, Bandung BJB Tandamata mencoba bangkit untuk mengejar ketertinggalan. Akan tetapi, langkah Bandung BJB Tandamata tidak mudah karena Jakarta Pertamina Enduro juga bermain sangat apik dalam menjaga pertahanan.

Jakarta Pertamina Enduro (Foto: Instagram/jpevolley)

Lagi-lagi Bandung BJB Tandamata harus mengakui ketangguhan Jakarta Pertamina Enduro di lapangan. Jakarta Pertamina Enduro kembali mengalahkan Bandung BJB Tandamata dengan poin 25-20.