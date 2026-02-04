Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Misi Megawati Hangestri di Putaran Kedua Proliga 2026: Buat Jakarta Pertamina Enduro Berjaya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |21:38 WIB
Misi Megawati Hangestri di Putaran Kedua Proliga 2026: Buat Jakarta Pertamina Enduro Berjaya!
Megawati Hangestri siap bawa Jakarta Pertamina Enduro berjaya di putaran kedua Proliga 2026. (Foto: Media Jakarta Pertamina Enduro)
MALANG – Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri, menegaskan kesiapannya untuk membawa Jakarta Pertamina Enduro (JPE) tampil dominan pada putaran kedua Proliga 2026. Menatap seri krusial yang akan digelar di GOR Ken Arok, Malang, pemain berjuluk Megatron ini menekankan pentingnya menyapu bersih kemenangan demi mengamankan posisi terbaik di papan atas persaingan nasional.

Sebagaimana diketahui, Jakarta Pertamina Enduro dalam putaran kedua Proliga 2026 bertindak sebagai tuan rumah di GOR Ken Arok, Malang. Seri itu akan berlangsung pada 5-8 Februari 2026.

Megawati sangat tertantang membawa timnya meraih hasil maksimal dalam putaran kedua. Hal itu dikarenakan mereka ingin memperbaiki peringkat di klasemen karena saat ini berada di posisi kedua.

1. Motivasi Ekstra

"Peringkat dua di klasemen saat ini menjadi motivasi dan juga tanggung jawab. Saya dan teman-teman akan berusaha untuk mengeksekusi setiap peluang yang ada dengan baik, khususnya sebagai hitter," kata Megawati dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Megawati Hangestri. (Foto: Jakarta Pertamina Enduro)
Megawati Hangestri. (Foto: Jakarta Pertamina Enduro)

Pemain Timnas Voli Indonesia itu mengakui bahwa musim ini memberikan tekanan yang berbeda. Status JPE sebagai juara bertahan membuat setiap tim lawan memiliki motivasi ekstra untuk menumbangkan mereka.

"Proliga 2026 ini terasa sedikit lebih berat. Sebagai juara bertahan, tantangan terbesarnya adalah mempertahankan gelar tersebut. Namun, kami akan berusaha maksimal di setiap laga," tambahnya.

 

