HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Ketulusan Peraih Emas SEA Games 2025, Petenis Justin Barki Lepas Bonus Rp1 Miliar demi Korban Banjir Sumatera

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |03:29 WIB
Kisah Ketulusan Peraih Emas SEA Games 2025, Petenis Justin Barki Lepas Bonus Rp1 Miliar demi Korban Banjir Sumatera
Petenis Indonesia, Justin Barki. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

JAKARTA – Di balik gemerlap medali emas yang diraihnya pada SEA Games 2025 Thailand, petenis putra Indonesia, Justin Barki, menyimpan cerita kemanusiaan yang menyentuh hati. Alih-alih merayakan kesuksesan untuk kepentingan pribadi, atlet muda berbakat ini memilih untuk mendonasikan seluruh bonus prestasinya senilai Rp1 miliar bagi warga terdampak banjir bandang di Sumatera Utara.

Seperti yang diketahui, Justin secara dramatis berjaya di nomor beregu putra bersama seniornya, Christopher Rungkat, dalam ajang SEA Games ke-33 yang berlangsung di Thailand. Keberhasilan tim tenis putra membawa pulang emas berbuah penghargaan finansial dari pemerintah sebesar Rp1 miliar, yang tanpa ragu langsung ia hibahkan sepenuhnya untuk misi sosial.

"Jadi saya akan menyumbangkan semua hasil penghargaan saya ini, uang, untuk orang-orang di Sumatra Utara. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi saya harap bisa membantu orang-orang di sana," ungkap Justin, dilansir dari laman resmi Kemenpora, Minggu (28/12/2025).

1. Prestasi Akademik yang Gemilang

Justin Barki bukanlah nama baru dalam lingkungan yang penuh dukungan motivasi. Ia tumbuh besar dalam keluarga yang memiliki jejak kuat di dunia olahraga dan bisnis. Sebagai sepupu dari pebalap nasional Sean Gelael, serta cucu dari pengusaha ternama Kiki Barki dan almarhum Dick Gelael, Justin memiliki fondasi karakter yang kokoh dalam meniti karier profesionalnya.

Tim Tenis Beregu Putra Indonesia meraih emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi)
Tim Tenis Beregu Putra Indonesia meraih emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi)

Tak hanya tangguh di lapangan, Justin juga memiliki latar belakang pendidikan yang prestisius. Ia merupakan lulusan jurusan Ekonomi dari Princeton University, Amerika Serikat.

Kombinasi antara kecerdasan intelektual dan disiplin atlet menjadikannya sosok yang matang, baik saat mengambil keputusan di dalam set pertandingan maupun dalam tindakan nyata di tengah masyarakat.

 

Telusuri berita Sport lainnya
