Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026: Prahdiska Bagas Shujiwo Menang, Indonesia Unggul 2-1 atas Thailand!

Bagas bantu Indonesia unggul 2-1 atas Thailland di perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

PRAHDISKA Bagas Shujiwo berhasil membawa tim bulu tangkis Indonesia unggul atas Thailand 2-1 di perempatfinal Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026. Bagas berhasil menumbangkan Puritat Arree.

Pertandingan itu berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Jumat (6/2/2026) malam WIB. Bagas berhasil menang dalam pertarungan tiga game dengan skor 21-7, 17-21, dan 21-18.

Jalannya Pertandingan

Bagas langsung tampil trengginas di awal pertandingan game pertama. Tunggal putra Indonesia itu mengombinasikan pukulan menyilang dan sergapan cepat.

Puritat pun tidak bisa berbuat banyak. Bagas terlalu dominan hingga menjelang pertengahan laga game pertama. Pada jeda interval, Bagas pun unggul.

Dia berhasil unggul atas Puritat dengan skor telak 11-3. Setelah rehat, Bagas terus menekan pertahanan Puritat. Akhirnya, Bagas berhasil mengunci kemenangan dengan skor 21-7.