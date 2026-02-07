Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia vs Korea Selatan di Semifinal Badminton Asia Team Championship 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |01:05 WIB
Jadwal Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia vs Korea Selatan di Semifinal Badminton Asia Team Championship 2026
Ester siap bantu Indonesia menang atas Korea Selatan di semifinal Badminton Asia Team Championship 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
JADWAL tim bulu tangkis putri Indonesia vs Korea Selatan di semifinal Badminton Asia Team Championship 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, pada hari ini Sabtu (7/2/2026) pukul 22.00 WIB.

1. Indonesia Susah Payah Kalahkan Thailand

Tim bulutangkis putri Indonesia lolos ke semifinal Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026.

Kepastian Tim putri bulutangkis Indonesia lolos ke semifinal usai menang 3-2 atas Thailand dalam babak perempatfinal yang berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, pada Jumat 6 Februari 2026.

Ester Nurumi Tri Wardoyo bantu Indonesia menang atas Thailand. (Foto: PBSI)
Ester Nurumi Tri Wardoyo bantu Indonesia menang atas Thailand. (Foto: PBSI)

"Besok (hari ini) bertemu Korea, kita tahu bukan lawan yang gampang. Mereka banyak pemain top jadi saya berharap tim bisa mengeluarkan permainan yang terbaik dan maksimal dan berjuang mati-matian," kata Ester dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Sabtu (7/2/2026).

Ia sangat senang bisa berkontribusi dalam kemenangan timnya melawan Thailand. Ia memang selalu berusaha tampil sebaik mungkin saat mendapatkan kesempatan turun laga.

"Puji Tuhan sangat bersyukur jadi penentu di partai kelima ini. Yang pasti sangat senang bisa menyumbang poin buat Indonesia walaupun tadi awal-awalnya ya ada tegangnya juga, hanya karena tegang itu saya jadiin motivasi supaya bisa berjuang maksimal," ucapnya.

"Tidak ada rahasia khusus saya bisa selalu tampil baik di turnamen beregu, saya hanya mau menunjukkan yang terbaik untuk tim dan buat masyarakat Indonesia," tambahnya.

 

