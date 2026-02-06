Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Ester Nurumi Bawa Indonesia ke Semifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |14:05 WIB
Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Ester Nurumi Bawa Indonesia ke Semifinal!
Ester Nurumi Tri Wardoyo berhasil mengalahkan Pornpicha Choeikeewong di partai terakhir perempatfinal BATC 2026 (Foto: X/@INABadminton)
QINGDAO Ester Nurumi Tri Wardoyo berhasil mengalahkan Pornpicha Choeikeewong di partai terakhir perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026). Ia menang dua gim langsung 21-13, 21-16, sekaligus membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia ke semifinal!

Bermain di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Jumat (6/2/2026) siang WIB, Ester memulai pertandingan dengan baik. Adik dari Chico Aura itu unggul jauh atas Pornpicha dengan skor 8-3.

Ester Nurumi Tri Wardoyo. (Foto: PBSI)

Pornpicha sempat memangkas jarak. Namun Ester berhasil mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-9.

Ester terlihat semakin nyaman melancarkan serangannya hingga memperlebar keunggulan menjadi 16-9. Pada akhirnya, tunggal putri Indonesia itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13 atas Pornpicha.

Ester kembali memulai permainannya dengan baik di gim kedua. Dia sukses unggul telak 9-4. Tapi secara mengejutkan, Pornpicha berhasil mencuri lima poin beruntun hingga menyamakan kedudukan menjadi 9-9.

 

Halaman:
1 2
