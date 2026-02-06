Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ester Nurumi Sembuh Cedera Kaki Parah hingga Comeback Manis di Kejuaraan Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |02:01 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ester Nurumi Sembuh Cedera Kaki Parah hingga Comeback Manis di Kejuaraan Asia
Ester Nurumi Tri Wardoyo baru sembuh dari cedera. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis supercantik, Ester Nurumi Tri Wardoyo, menarik diulas. Dia berhasil ukir comeback manis di kejuaraan Asia tepatnya pada ajang Badminton Asia Team Championships 2026.

Kiprah manis itu ditunjukkannya usai Ester absen panjang karena alami cedera kaki parah. Akibatnya, tunggal putri muda Indonesia itu tak bisa ikut bertanding di banyak ajang.

Ester Nurumi Tri Wardoyo. (Foto: PBSI)

1. Cedera Parah

Diketahui, Ester jadi salah satu andalan Indonesia di sektor tunggal putri. Dia sukses ukir prestasi manis di sejumlah ajang, salah satunya menjuarai Indonesia Masters Super 100 pada 2023.

Selain itu, Ester juga jadi runner-up di ajang berlevel Super 300, yakni Australia Open, pada 2024. Dia gagal rebut gelar juara karena kalah dari bidadari Jepang, Aya Ohori, di final dengan skor 21-17, 19-21, dan 16-21.

Tak heran, Ester turut diandalkan kala tim bulu tangkis Indonesia harus berlaga di sejumlah ajang bergengsi. Dia masuk skuad Merah Putih di ajang SEA Games, Kejuaraan Asia Bulu Tangkis, Piala Uber, hingga Sudirman Cup.

Sayangnya, penampilan Ester harus mendapat halangan pada September 2025. Dia alami cedera parah di kakinya.

Dokter Pelatnas PBSI, Retnoningtyas, mengungkapkan Ester mengalami retak pada pangkal tulang kering kanannya saat sedang berlatih. Dengan begitu, Ester perlu waktu pemulihan yang lama untuk benar-benar fit.

 

