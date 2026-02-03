Sekjen POBSI Achmad Fadil Nasution Sambut Baik Turnamen Biliar Carabao International Open 2026

JAKARTA – Sekretaris Jendral PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, menyambut baik penyelenggaraan Carabao International Open 2026. Ia mengatakan, turnamen ini menjadi momentum bagi pebiliar Indonesia untuk bersinar.

Carabao Billiards Indonesia menggandeng Matchroom Multisport untuk menggelar Carabao International Open 2026 x World Nineball Tour. Turnamen biliar bertaraf internasional itu digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta, 4-8 Februari.

Carabao International Open 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Turnamen biliar ini akan diikuti oleh kurang lebih 21 negara dari seluruh dunia. Para atlet-atlet top dunia seperti Jeff De Luna (Filipina), Mickey Krause (Denmark), dan Aloysius Yapp (Singapura) akan berpartisipasi.

1. Dibagi 3 Kategori

Ajang ini akan terbagi dalam tiga kategori turnamen utama yakni Carabao International Open, Carabao Junior International Open, dan Carabao International Celebrity Billiards. Tentunya, turnamen ini membuka peluang atlet biliar Indonesia untuk menjadi juara.

Fadil menyambut baik adanya turnamen biliar bertaraf internasional ini. Selain menciptakan sejarah dengan adanya World Nineball Tour Gold Ranking, ia mengatakan turnamen ini juga menjadi momentum pebiliar Indonesia untuk berprestasi.

"Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Kemenpora yang selalu mendukung biliar baik di single event maupun multi event seperti SEA Games lalu, walau pun mungkin kita tidak dapat mempersembahkan emas tapi dua perak dan tiga perunggu adalah sebuah momentum besar untuk kebangkitan kita," kata Fadil kepada Okezone, Selasa (3/2/2026).