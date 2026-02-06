Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |10:22 WIB
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand
Thalita Ramadhani Wiryawan menelan kekalahan dari Busanan Ongbamrungphan dalam pertandingan pertama Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

QINGDAO – Thalita Ramadhani Wiryawan menelan kekalahan dari Busanan Ongbamrungphan dalam pertandingan pertama Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026) dengan skor 22-24, 18-21. Tim Bulu Tangkis Indonesia pun tertinggal 0-1 dari Tim Bulu Tangkis Thailand.

Bermain di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Jumat (6/2/2026) pagi WIB, Thalita tidak memulai laga dengan baik. Pemain Pelatnas Cipayung itu harus tertinggal 3-6 dari Busanan.

Thalita Ramadhani Wiryawan (Foto: X/@INABadminton)

Thalita mencoba memangkas jarak, namun masih harus tertinggal 8-11 di interval gim pertama. Usai jeda, ia mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 17-17.

Kedua pemain terus kejar-kejaran angka hingga 20-20. Thalita sempat memimpin, namun pada akhirnya harus menyerah dari Busanan dengan skor 24-22.

Pada gim kedua, Thalita kembali kesulitan meredam serangan yang dilancarkan Busanan. Ia lagi-lagi harus tertinggal cukup jauh dengan skor 3-6.

Meski begitu, Thalita perlahan mampu menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Tapi sayangnya ia masih tertinggal di interval gim kedua dengan skor tipis 10-11.

 

