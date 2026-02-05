Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Leo/Bagas Takluk, Indonesia 0-2 Malaysia

QINGDAO – Harapan tim bulu tangkis putra Indonesia untuk mengejar ketertinggalan atas Malaysia di laga pamungkas Grup D Badminton Asia Team Championships 2026 semakin menipis. Hal itu karena ganda putra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana gagal menyumbang poin setelah ditumbangkan pasangan Junaidi Arif/Roy King Yap.

Hasil itu membuat posisi Indonesia kini tertinggal 0-2 dalam laga krusial Grup D. Pertandingan tersebut digelar di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Kamis (5/2/2026) sore WIB. Leo/Bagas menelan kekalahan dalam pertarungan tiga gim 13-21, 21-12, dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Leo/Bagas langsung diserbu permainan agresif Junaidi/Roy. Ganda putra Indonesia itu nampak kesulitan mengembangkan permainan.

Kondisi itu membuat Leo/Bagas tertinggal cukup jauh menjelang jeda interval. Hingga akhirnya, mereka tertinggal dari Junaidi/Roy pada jeda interval gim pertama dengan skor 6-11.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana beraksi di BATC 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Setelah rehat, Leo/Bagas berupaya untuk mengejar ketertinggalan dengan bermain ofensif. Namun akhirnya, mereka tumbang dari Junaidi/Roy dengan skor 13-21.

Memasuki gim kedua, Leo/Bagas mencoba peruntungan dengan kombinasi pukulan menyilang dan keras. Serangan masif dilancarkan oleh keduanya.