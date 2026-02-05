Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Leo/Bagas Takluk, Indonesia 0-2 Malaysia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |18:36 WIB
Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Leo/Bagas Takluk, Indonesia 0-2 Malaysia
Ganda Putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
A
A
A

QINGDAO – Harapan tim bulu tangkis putra Indonesia untuk mengejar ketertinggalan atas Malaysia di laga pamungkas Grup D Badminton Asia Team Championships 2026 semakin menipis. Hal itu karena ganda putra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana gagal menyumbang poin setelah ditumbangkan pasangan Junaidi Arif/Roy King Yap.

Hasil itu membuat posisi Indonesia kini tertinggal 0-2 dalam laga krusial Grup D. Pertandingan tersebut digelar di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Kamis (5/2/2026) sore WIB. Leo/Bagas menelan kekalahan dalam pertarungan tiga gim 13-21, 21-12, dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Leo/Bagas langsung diserbu permainan agresif Junaidi/Roy. Ganda putra Indonesia itu nampak kesulitan mengembangkan permainan.

Kondisi itu membuat Leo/Bagas tertinggal cukup jauh menjelang jeda interval. Hingga akhirnya, mereka tertinggal dari Junaidi/Roy pada jeda interval gim pertama dengan skor 6-11.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana beraksi di BATC 2026 (Foto: X/@INABadminton)
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana beraksi di BATC 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Setelah rehat, Leo/Bagas berupaya untuk mengejar ketertinggalan dengan bermain ofensif. Namun akhirnya, mereka tumbang dari Junaidi/Roy dengan skor 13-21.

Memasuki gim kedua, Leo/Bagas mencoba peruntungan dengan kombinasi pukulan menyilang dan keras. Serangan masif dilancarkan oleh keduanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/40/3195686/anthony_ginting_perkuat_indonesia_di_badminton_asia_team_championship_2026_sinisukanthony-0doQ_large.jpg
Daftar Pemain Indonesia di Badminton Asia Team Championship 2026: Anthony Ginting Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194500/tim_bulu_tangkis_indonesia-0PN2_large.jpg
Hasil Drawing Badminton Asia Team Championships 2026: Tim Putra Jumpa Malaysia, Skuad Putri Dikepung Jepang dan Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/40/3199690//mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-OmZc_large.jpg
Kisah Kehebatan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Sukses Jadi Panutan Pasangan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/40/3199676//liliyana_natsir-T9Rm_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dipuja-puja Badminton Lovers China, Nomor 1 Liliyana Natsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/40/3199410//pramudya_kusumawardana-g61W_large.jpg
3 Pebulu Tangkis asal Indonesia yang Masih Aktif Bela Negara Lain saat Ini, Nomor 1 Sempat Duet dengan Bintang Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/40/3199315//indah_cahya_sari_jamil_dan_leo_rolly_carnando-KOLJ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Indah Cahya Juara Bareng sang Kekasih Leo Rolly di Thailand Masters 2026: Couple Gold!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement