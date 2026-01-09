Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Badminton Asia Team Championships 2026: Tim Putra Jumpa Malaysia, Skuad Putri Dikepung Jepang dan Hong Kong

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |18:24 WIB
Hasil Drawing Badminton Asia Team Championships 2026: Tim Putra Jumpa Malaysia, Skuad Putri Dikepung Jepang dan Hong Kong
Tim bulu tangkis Indonesia di beregu putra SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

QINGDAO – Federasi Bulu Tangkis Asia (BAC) telah resmi merilis hasil drawing Kejuaraan Asia Beregu 2026 atau Badminton Asia Team Championships (BATC). Berdasarkan hasil drawing, tim putra Indonesia dipastikan terlibat duel klasik melawan rival abadi Malaysia di fase grup, sementara tim putri Merah Putih harus bersiap menghadapi tembok besar Jepang di babak awal.

Turnamen beregu level Asia ini dijadwalkan berlangsung pada 3–8 Februari 2026 mendatang. China dipercaya sebagai tuan rumah, dengan Qingdao ditetapkan sebagai kota penyelenggara.

1. Duel Klasik di Grup D Putra

Berdasarkan drawing yang digelar pada Jumat (9/1/2026), tim beregu putra Indonesia tergabung di Grup D bersama Malaysia dan Myanmar. Persaingan diprediksi berlangsung ketat, terutama saat menghadapi Malaysia yang kerap menjadi rival kuat di level Asia.

Di sektor putri, Indonesia menempati Grup X. Tim Merah Putih harus bersaing dengan Jepang serta Hong Kong untuk memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Jepang menjadi lawan paling berat mengingat konsistensi mereka di ajang beregu internasional.

Tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025
Tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025

2. Rekam Jejak Manis Indonesia di Ajang Beregu

Indonesia sendiri memiliki rekam jejak positif di BATC. Tim putra terakhir kali meraih gelar juara pada edisi 2020 usai menundukkan Malaysia dengan skor 3-1. Sementara itu, tim putri sukses menjadi kampiun pada 2022 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor yang sama.

 

