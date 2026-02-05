Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Lawan Thailand!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |16:21 WIB
Hasil Drawing Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Lawan Thailand!
Tim bulu tangkis putri Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2026. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL drawing perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026 untuk sektor beregu putri sudah diketahui. Hasilnya, tim bulu tangkis putri Indonesia akan hadapi Thailand.

Tim bulu tangkis putri Indonesia yang diperkuat Siti Fadia Silva Ramadhani cs ini lolos ke perempatfinal dengan status runner-up Grup X. Mereka kemas 1 kemenangan dan 1 kekalahan.

Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Rachel/Febi Menang Dramatis, Indonesia Samakan Kedudukan 1-1 Lawan Jepang

1. Lolos Perempatfinal

Di fase grup, tim bulu tangkis putri Indonesia masuk Grup X bersama Jepang dan Hong Kong. Skuad Merah Putih pun buka perjalanan dengan manis karena libas Hong Kong dengan skor 4-1.

Setelah itu, tim bulu tangkis putri Indonesia pun bersua Jepang di laga penentuan juara grup. Hasilnya, Rachel Allessya Rose cs kalah tipis dengan skor 2-3.

Hasil ini membuat tim bulu tangkis putri Indonesia dipastikan lolos ke perempatfinal dengan status runner-up Grup X. Sementara status juara grup disandang Jepang. Lalu, Hong Kong dipastikan tersingkir.

 

Halaman: 1 2
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
