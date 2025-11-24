Resmi Buka Kejurnas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo Targetkan Gelar Kejuaraan Dunia Biliar di Tanah Air

JAKARTA – Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, resmi membuka Kejurnas POBSI 2025. Ia lalu mengungkap ambisi untuk menggelar Kejuaraan Dunia Biliar di Indonesia.

Kejurnas POBSI 2025 digelar di iNews Tower, Jakarta, 24-30 November. Ajang ini diikuti oleh total 176 atlet dari total 25 provinsi, termasuk penggawa Timnas Biliar Indonesia.

1. Partisipasi Tinggi

Hary Tanoesoedibjo membuka Kejurnas POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)

Pada kesempatan itu, Hary Tanoe menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi daerah dan kesiapan para atlet yang hadir. Ia berharap Kejurnas POBSI 2025 dapat jadi momentum meningkatkan kualitas kompetisi.

‎"Hari ini adalah pembukaan, hari pertama dari Kejurnas yang diikuti oleh 25 provinsi dan juga dari Timnas. Dengan peserta 176 peserta, 145 putra dan sisanya adalah putri," ujar Hary Tanoe, Senin (24/11/2025).

‎Lebih lanjut, Hary Tanoe mengatakan, ajang ini akan berlangsung hingga 30 November 2025. Waktu yang diberikan dinilai cukup panjang bagi para atlet untuk menunjukkan konsistensi hingga kemampuan teknis mereka.

‎Menurut Hary Tanoe, biliar adalah permainan yang memerlukan konsentrasi. Karena itu, ia berharap semua peserta dapat memaksimalkan permainannya.