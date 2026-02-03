Tak Muluk-Muluk, Toprak Razgatlioglu Jadikan MotoGP 2026 Tahun Pembelajaran

TOPRAK Razgatlioglu tidak mau muluk-muluk menatap MotoGP 2026. Pembalap tim Pramac Racing itu menyebut musim depan sebagai tahun pembelajaran untuknya.

Razgatlioglu akan mencetak sejarah sebagai pembalap berpaspor Turki pertama di grid MotoGP. Ia dikontrak Yamaha selama dua tahun setelah bersinar di World Superbike.

1. Wujudkan Mimpi Masa Kecil

Akan tetapi, untuk MotoGP 2026, El Turco ditempatkan lebih dulu di tim Pramac Racing. Hal itu wajar mengingat dirinya adalah rookie alias pendatang baru meski punya reputasi tiga kali juara Superbike.

Razgatlioglu pun sadar dengan statusnya sebagai anak bawang di MotoGP. Ia gembira karena salah satu mimpi masa kecilnya, yakni balapan di MotoGP, berhasil terwujud.

“Ketika saya menandatangani kontrak bersama Yamaha, saya sangat senang. Saya memahami dunia ini dengan lebih baik dan juga mewujudkan mimpi saya balapan di MotoGP,” kata Razgatlioglu, dikutip dari Motosan, Selasa (3/2/2026).

“Ini adalah perasaan yang luar biasa. Ini adalah tantangan yang besar buat saya, setelah Superbike, karena segalanya berbeda. Saya harus beradaptasi dengan ini semua,” imbuh pria berusia 29 tahun itu.