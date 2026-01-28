Prediksi Toprak Razgatlioglu Melempem di MotoGP 2026, Alex Lowes Yakin Marc Marquez juga Bakal Kesusahan

KIPRAH Toprak Razgatlioglu sebagai rookie di MotoGP 2026 disikapi pesimistis oleh Alex Lowes. Pembalap Superbike itu yakin koleganya bakal melempem gara-gara motornya.

Mimpi Razgatlioglu untuk berkarier di MotoGP akhirnya jadi kenyataan. Ia dibawa oleh Yamaha dan ditempatkan di tim Pramac Racing Yamaha dengan kontrak semusim.

1. Motor Yamaha YZR-M1

Pembalap asal Turki itu datang dengan reputasi mentereng yakni tiga kali juara dunia World Superbike (WSBK). Razgatlioglu juga mengakhiri dominasi Jonathan Rea di balap motor produksi massal tersebut.

Akan tetapi, Lowes justru merasa mantan pesaingnya bakalan melempem. Penyebabnya, Razgatlioglu akan membesut motor Yamaha YZR-M1 yang sudah tidak memenangi balapan sejak 2022!

“Realitanya, dia akan ada di sana dengan motor paling jelek. Itu faktanya. Sebagai contoh, di mana Marc Marquez akan finis jika pakai Yamaha?” kata Lowes, dikutip dari Crash, Rabu (28/1/2026).

“Orang-orang punya ingatan yang pendek. Tapi, realitanya: Marc Marquez, di atas motor yang tidak kompetitif, juga tidak kompetitif,” tegas pria berusia 35 tahun itu.