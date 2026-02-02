Segini Harga dan Spesifikasi Motor yang Dipakai Valentino Rossi saat Jajal Sirkuit Mandalika

Segini harga dan spesifikasi motor yang dipakai Valentino Rossi saat jajal Sirkuit Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)

SEGINI harga dan spesifikasi motor yang dipakai Valentino Rossi saat jajal Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kuda besi itu bukan kendaraan sembarangan!

Rossi akhirnya menjajal Sirkuit Mandalika pada Kamis 29 Januari 2026. Ia turun dalam private event bersama anak-anak asuhnya di VR46 Riders Academy serta tim Pertamina Enduro VR46 Racing.

Dalam kesempatan ini, Rossi cukup mencuri perhatian karena membukukan waktu 1 menit 36,276 detik. Ia terpaut 2 detik dari Francesco Bagnaia yang jauh lebih muda.

1. Harga Motor Valentino Rossi

Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)

Tentu saja, Rossi dan anak-anak asuhnya tidak mengaspal di Sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor untuk balapan. Sebaliknya, mereka menunggangi motor produksi massal.

Sebagai duta Yamaha, Rossi menggeber motor Yamaha YZF-R1 GYTR lengkap dengan nomor balap 46. Kuda besi ini sangat mirip dengan YZF-R1 yang dipakai di ajang World Superbike.

Lantas berapa harga kuda besi itu? Menurut laman Yamaha Eropa, satu unit terbaru dilepas dengan harga sekira Rp500 jutaan atau 25 ribu Euro.

2. Spesifikasi Motor Valentino Rossi

Dengan banderol hingga ratusan juta, Yamaha menawarkan spesifikasi yang tidak main-main. Ingat, motor ini diproduksi satu tipe dengan yang dipakai pembalap di kelas World Superbike.

Di balik fairing berbahan serat karbon yang ringan dan kokoh, tersemat mesin 4-silinder segaris berkapasitas 998 cc. Dapur pacu itu dilengkapi dengan teknologi crossplane yang mampu menyemburkan tenaga luar biasa hingga lebih dari 218 tenaga kuda.

Kekuatan ini disalurkan melalui transmisi manual 6-percepatan serta sistem elektronik mutakhir berupa ECU REX 140 Marelli yang bekerja sama dengan wire harness khusus. Fitur ini memastikan penyaluran tenaga tetap presisi di setiap tikungan.