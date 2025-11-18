Hasil Australia Open 2025: Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Bungkam Gronya Sommerville/Angela Yu!

Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum lolos 16 besar Australia Open 2025. (Foto; Humas PP PBSI)

GANDA putri bulu tangkis Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, memastikan tiket ke babak 16 besar Australia Open 2025. Keduanya sukses menumbangkan wakil tuan rumah, Gronya Sommerville/Angela Yu.

Pertandingan itu digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Selasa (18/11/2025) siang WIB. Rachel/Febi yang bermain efektif mampu memenangkan pertarungan tiga gim 17-21, 21-14, dan 21-15.

Jalannya Pertandingan

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum lolos 16 besar Australia Open 2025. (Foto: X/@INABadminton)

Rachel/Febi langsung tampil trengginas di awal pertandingan gim pertama. Namun, ganda putri Indonesia itu kesulitan menjelang jeda interval gim pertama.

Sommerville/Yu bermain efektif dan berhasil mencuri poin beruntun. Pada jeda interval, duet Australia itu sukses mengamankan keunggulan dengan skor 11-7.

Permainan wakil tuan rumah semakin matang menjelang akhir laga. Pada akhirnya, Sommerville/Yu sukses memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, Rachel/Febi inisiatif pegang kendali permainan. Pukulan menyilang serta smash keras menjadi kombinasi tepat untuk mencuri poin.