SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2025: Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Bungkam Gronya Sommerville/Angela Yu!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |14:54 WIB
Hasil Australia Open 2025: Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Bungkam Gronya Sommerville/Angela Yu!
Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum lolos 16 besar Australia Open 2025. (Foto; Humas PP PBSI)
A
A
A

GANDA putri bulu tangkis Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, memastikan tiket ke babak 16 besar Australia Open 2025. Keduanya sukses menumbangkan wakil tuan rumah, Gronya Sommerville/Angela Yu. 

Pertandingan itu digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Selasa (18/11/2025) siang WIB. Rachel/Febi yang bermain efektif mampu memenangkan pertarungan tiga gim 17-21, 21-14, dan 21-15.

Jalannya Pertandingan

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum lolos 16 besar Australia Open 2025. (Foto: X/@INABadminton)
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum lolos 16 besar Australia Open 2025. (Foto: X/@INABadminton)

Rachel/Febi langsung tampil trengginas di awal pertandingan gim pertama. Namun, ganda putri Indonesia itu kesulitan menjelang jeda interval gim pertama. 

Sommerville/Yu bermain efektif dan berhasil mencuri poin beruntun. Pada jeda interval, duet Australia itu sukses mengamankan keunggulan dengan skor 11-7.

Permainan wakil tuan rumah semakin matang menjelang akhir laga. Pada akhirnya, Sommerville/Yu sukses memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, Rachel/Febi inisiatif pegang kendali permainan. Pukulan menyilang serta smash keras menjadi kombinasi tepat untuk mencuri poin. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
