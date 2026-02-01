Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Harap Hadirnya Sirkuit Mandalika Bantu Pembalap Indonesia Tembus MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |00:15 WIB
Valentino Rossi Harap Hadirnya Sirkuit Mandalika Bantu Pembalap Indonesia Tembus MotoGP
Valentino Rossi merasa Sirkuit Internasional Mandalika bisa membantu anak-anak muda Indonesia menembus MotoGP (Foto: Instagram/@valeyellow46)
LOMBOK TENGAH – Valentino Rossi punya kesan positif terhadap Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia berharap kehadiran fasilitas tersebut dapat membantu pembalap-pembalap muda Indonesia menembus MotoGP.

Legenda hidup MotoGP itu tengah berada di Indonesia tepatnya NTB sejak beberapa hari terakhir. Rossi datang bersama pembalap jebolan VR46 Riders Academy plus awak Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

1. Tembus MotoGP

Valentino Rossi beraksi di Sirkuit Mandalika (Foto: Instagram/@vr46ridersacademyofficial)

Rombongan itu menjalani sejumlah agenda termasuk memberi pelatihan untuk pembalap-pembalap muda Indonesia. Rossi dan anak-anak asuhnya juga ikut mengaspal atau berlatih di Sirkuit Mandalika.

Kesan positif diberikan The Doctor usai menjajal Sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya pada Kamis 29 Januari 2026. Rossi berharap sirkuit tersebut dapat membantu talenta muda Indonesia menembus MotoGP.

“Ada banyak anak-anak muda Indonesia bermimpi menembus MotoGP. Mereka harus mencoba dan memberikan upaya maksimal karena sekarang mereka punya sebuah sirkuit MotoGP untuk membantu mereka bertumbuh,” papar Rossi, mengutip dari Crash, Minggu (1/2/2026).

“Juga, semua orang menginginkan adanya pembalap Indonesia di level teratas. Jadi, saya pikir ini adalah momen yang tepat,” tandas pria berusia 46 tahun tersebut.

 

1 2
