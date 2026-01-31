Advertisement
Bukan Sekadar Pantau Tim, Valentino Rossi Pamer Aksi di Sirkuit Mandalika

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |10:27 WIB
Bukan Sekadar Pantau Tim, Valentino Rossi Pamer Aksi di Sirkuit Mandalika
Momen Valentino Rossi saat jajal Sirkuit Mandalika. (Foto: Instagram/46ridersacademyofficial)
LOMBOK – Antusiasme penggemar otomotif Tanah Air memuncak saat legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, turun langsung ke lintasan Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @valeyellow46 pada Jumat 30 Januari 2026, pria asal Italia ini membagikan momen istimewanya saat memacu adrenalin di sirkuit kebanggaan Indonesia tersebut.

"Satu putaran penuh di Mandalika bersama R1," tulis Rossi dalam unggahannya, dikutip Sabtu (31/1/2026).

Menariknya, Rossi menggunakan Yamaha R1 saat mengaspal di Sirkuit Mandalika. Momen tersebut menjadi sorotan karena The Doctor —julukan Valentino Rossi— menunggangi motor yang membuat namanya naik daun.

Lengkap dengan livery khasnya, Rossi melaju cepat dengan Yamaha R1 berkelir biru-kuning. Momen itu pun mendapatkan pujian dari para fans berat mantan pembalap asal Italia tersebut.

Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)
Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)

1. Misi Khusus Memantau Tim dan Akademi VR46

Kehadiran Rossi di Sirkuit Mandalika sejatinya untuk memantau latihan tim miliknya, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Tim itu menaungi dua pembalap didikan Rossi yakni Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio.

Selain mengawasi latihan mereka, Rossi juga memantau anak didiknya di Riders VR46 Academy seperti Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Meski hanya berlatih, The Doctor mengawasi betul perkembangan mereka.

 

