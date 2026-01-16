Gawat Aprilia! Jorge Martin dan Marco Bezzecchi Jadi Buruan Tim Lain untuk MotoGP 2027

Jorge Martin dan Marco Bezzecchi sudah jadi buruan tim lain untuk MotoGP 2027. (Foto: Instagram/@aprilia)

BOS Aprilia Racing, Massimo Rivola, angkat bicara perihal masa depan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Massimo Rivola mengakui kedua pembalapnya itu sudah didekati tim-tim rival untuk MotoGP 2027.

Bursa transfer musim 2027 sudah mulai memanas. Pasalnya, hampir seluruh pembalap MotoGP kontraknya akan habis pada tahun ini seperti Bezzecchi, Martin, Francesco Bagnaia, hingga Marc Marquez.

Tim-tim pabrikan dilaporkan sudah mulai bergerak mencapai kesepakatan lebih cepat dengan pembalap incarannya. Marco Bezzecchi dan Jorge Martin disebut menjadi komoditi hangat di bursa transfer MotoGP 2027.

1. Aprilia Racing Enggan Kehilangan Marco Bezzecchi

Massimo Rivola mengklaim tim-tim rival sudah menggoda Marco Bezzecchi dan Jorge Martin dengan uang besar untuk MotoGP 2027. Situasi itu membuat tim pabrikan asal Italia mau tidak mau juga harus bergerak untuk memagari pembalapnya, terkhusus Marco Bezzecchi, yang tampil impresif di MotoGP 2025 dengan finis posisi ketiga.

“Sejujurnya, saya tidak ingin melakukannya terlalu cepat. Tetapi, mungkin saya terpaksa harus bergerak cepat karena tim-tim lain bergerak cukup agresif. Saya tahu mereka menawarkan banyak uang kepada pembalap kami,” kata Massimo Rivola, Okezone mengutip dari Crash, Jumat (16/1/2026).

“Namun pada akhirnya, ini adalah komitmen yang harus kami bangun bersama. Jelas, bersama Marco Bezzecchi, kami sudah mulai membangun sesuatu yang bisa dikenang dan berkelanjutan,” sambungnya.