Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gawat Aprilia! Jorge Martin dan Marco Bezzecchi Jadi Buruan Tim Lain untuk MotoGP 2027

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |13:26 WIB
Gawat Aprilia! Jorge Martin dan Marco Bezzecchi Jadi Buruan Tim Lain untuk MotoGP 2027
Jorge Martin dan Marco Bezzecchi sudah jadi buruan tim lain untuk MotoGP 2027. (Foto: Instagram/@aprilia)
A
A
A

BOS Aprilia Racing, Massimo Rivola, angkat bicara perihal masa depan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Massimo Rivola mengakui kedua pembalapnya itu sudah didekati tim-tim rival untuk MotoGP 2027

Bursa transfer musim 2027 sudah mulai memanas. Pasalnya, hampir seluruh pembalap MotoGP kontraknya akan habis pada tahun ini seperti Bezzecchi, Martin, Francesco Bagnaia, hingga Marc Marquez. 

Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

Tim-tim pabrikan dilaporkan sudah mulai bergerak mencapai kesepakatan lebih cepat dengan pembalap incarannya. Marco Bezzecchi dan Jorge Martin disebut menjadi komoditi hangat di bursa transfer MotoGP 2027.

1. Aprilia Racing Enggan Kehilangan Marco Bezzecchi

Massimo Rivola mengklaim tim-tim rival sudah menggoda Marco Bezzecchi dan Jorge Martin dengan uang besar untuk MotoGP 2027. Situasi itu membuat tim pabrikan asal Italia mau tidak mau juga harus bergerak untuk memagari pembalapnya, terkhusus  Marco Bezzecchi, yang tampil impresif di MotoGP 2025 dengan finis posisi ketiga. 

“Sejujurnya, saya tidak ingin melakukannya terlalu cepat. Tetapi, mungkin saya terpaksa harus bergerak cepat karena tim-tim lain bergerak cukup agresif. Saya tahu mereka menawarkan banyak uang kepada pembalap kami,” kata Massimo Rivola, Okezone mengutip dari Crash, Jumat (16/1/2026). 

“Namun pada akhirnya, ini adalah komitmen yang harus kami bangun bersama. Jelas, bersama Marco Bezzecchi, kami sudah mulai membangun sesuatu yang bisa dikenang dan berkelanjutan,” sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/38/3195727/jorge_martin_siap_tempur_di_motogp_2026_aprilia-PrCi_large.jpg
Ancaman bagi Marc Marquez, Jorge Martin: Saya Bugar 100 Persen di MotoGP Thailand 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195555/pertamina_enduro_vr46_pamer_livery_baru_untuk_motogp_2026-1G4C_large.jpg
Pesan Spesial Valentino Rossi kepada Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio Jelang MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195668/jorge_martin_dan_marco_bezzecchi-6CLh_large.jpg
Targetkan Gelar Juara MotoGP 2026, Aprilia Racing Perkenalkan Motor RS-GP26 Berhias Livery Singa Mengaum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195605/berikut_lima_pembalap_top_motogp_paling_kaya_sepanjang_masa-6bQq_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP Paling Kaya Sepanjang Masa, Nomor 1 Bukan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195537/berikut_tiga_pembalap_yang_harus_ganti_nomor_di_motogp_2026-SPIa_large.jpg
3 Pembalap yang Harus Ganti Nomor di MotoGP 2026, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195534/toprak_razgatlioglu_siap_menggila_di_motogp_2026_toprakrazgatlioglu7-cnIb_large.jpg
Kisah Toprak Razgatlioglu Tuntaskan Mimpi Balapan Bareng Marc Marquez di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement