Pedro Acosta: Marc Marquez Favorit Juara MotoGP 2026!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, dinilai tetap menjadi favorit juara MotoGP 2026 meski kondisinya masih dibayangi cedera. Hal itu diungkapkan pembalap KTM, Pedro Acosta.

1. Marc Marquez Cedera Parah di Akhir MotoGP 2025

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez tampil impresif musim lalu hingga merebut gelar juara MotoGP 2025 di saat kompetisi masih menyisakan lima seri balapan. Pembalap berjuluk Baby Alien itu mengakhiri musim lebih cepat karena mengalami patah tulang bahu akibat kecelakaan di MotoGP Mandalika.

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025. (Foto: MotoGP)

Proses pemulihan Mac Marquez saat ini dilaporkan berjalan positif dan kabarnya bisa turun di tes pramusim MotoGP Sepang pada awal Februari nanti. Akan tetapi, kondisinya masih menyisakan tanda tanya.

Meski demikian, Pedro Acosta menilai Marquez akan tetap menjadi pembalap yang wajib dikalahkan. Pembalap berjuluk Baby Shark itu sama sekali tidak meragukan kualitas yang dimiliki pembalap asal Spanyol tersebut.

“Maksud saya, mungkin dia tidak menginginkannya, tapi dialah sosok yang pantas memakai nomor satu di fairing,” kata Pedro Acosta, Okezone mengutip dari Crash, Sabtu (31/1/2026).

“Cukup lihat apa yang berhasil dilalui Marc. Setelah lima tahun tanpa gelar, dia langsung naik ke motor pabrikan dan langsung bersaing memperebutkan kejuaraan dunia,” lanjut juara Moto3 dan Moto2 ini.

“Tentu saja, bahkan dengan cederanya sekalipun, dia tetap akan menjadi pembalap yang harus dikalahkan,” ungkapnya.