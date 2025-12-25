Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Lampaui Target Emas di Thailand, Menpora Langsung Geber Evaluasi Menuju Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |00:01 WIB
Indonesia Lampaui Target Emas di Thailand, Menpora Langsung Geber Evaluasi Menuju Asian Games 2026
Menpora Erick Thohir. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) bergerak cepat melakukan evaluasi tahap awal atas capaian Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Langkah strategis ini diambil sebagai fondasi utama dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar di Asian Games 2026.

1. Pencapaian Gemilang Skuad Garuda

Kontingen Indonesia sebelumnya dibebani target 80 medali emas dalam SEA Games 2025. Target itu pun mampu dilampaui dengan menorehkan total 91 medali emas.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora RI), Erick Thohir, memimpin langsung rapat evaluasi pada Senin 22 Desember 2025 sore bersama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI, Surono. Rapat itu turut dihadiri tim review terhadap performa seluruh cabang olahraga yang bertanding di SEA Games 2025 Thailand.

Dalam rapat tersebut, tim evaluasi membahas kontribusi cabor-cabor dalam perolehan total medali, terutama capaian medali emas. Dari hasil rapat ini, tim evaluasi masih akan melakukan analisis lebih detail untuk memaparkan rapor cabor-cabor pada pertengahan Januari mendatang.

2. Pemetaan Strategis Menuju Jepang

kontingen indonesia di sea games 2025 foto ig @timindonesiaofficial
kontingen indonesia di sea games 2025 foto ig @timindonesiaofficial

Hasil evaluasi ini sekaligus untuk memetakan cabor potensial penghasil emas di Asian Games 2026 Jepang. Strategi penentuan cabor yang akan dikirim ke Asian Games memang akan segera dilakukan di awal tahun 2026 mengingat Asian Games sudah digelar pada 19 September mendatang.

“Kita bergerak cepat, kita tidak mau terlena dengan hasil positif ini, jadi begitu selesai SEA Games, langsung di hari Senin sore, saya bersama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Bapak Surono, dan tim evaluasi duduk bersama untuk membahas garis besar bagaimana performa kontingen kita di SEA Games kemarin," kata Erick Thohir dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/12/2025).

 

