China Serahkan Tongkat Estafet ke Jepang, Asian Games 2026 Digelar di Aichi-Nagoya

HANGZHOU – Asian Games 2023 telah resmi ditutup usai obor dimatikan. China pun menyerahkan tongkat estafet tuan rumah kepada Jepang yang menggelar Asian Games 2026.

Seperti yang diketahui Asian Games 2023 yang digelar di Hangzhou, China telah digelar 22 September sampai hari ini, Minggu (8/10/2023). Acara penutupan pun digelar malam ini di Hangzhou Sports Park Stadium, Hangzhou, China.

Dalam acara penutupan itu, China memberikan tongkat estafet Asian Games 2026 pun resmi diserahkan ke Jepang sebagai tuan rumah selanjutnya. Nantinya multi ajang edisi ke-20 itu akan digelar di Kota Aichi dan Nagoya.

Dalam perayaannya, Closing Ceremony Asian Games 2023 ini disuguhkan dengan sederhana dan penuh khidmat. Teknologi rumput digital dan cahaya LED menjadi andalan di momen tersebut.

Pada sesi penyerahan estafet tersebut dihiasi dengan pertunjukkan inovasi teknologi digital. Acara ini digambarkan dengan sosok seseorang yang berlari melambai meninggalkan Hangzhou.