Kisah Valentino Rossi Wujudkan Mimpi Pencinta MotoGP di Indonesia Lihat The Doctor Mengaspal di Sirkuit Mandalika

PENANTIAN panjang pencinta balap motor Indonesia akhirnya terbayar. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, benar-benar mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah lima tahun hanya menjadi harapan.

The Doctor -julukan Valentino Rossi- hadir di Mandalika bersama para pembalap VR46 Riders Academy serta Fabio Di Giannantonio. Valentino Rossi dan rombongan diketahui sudah berada di NTB sejak beberapa hari terakhir.

1. Valentino Rossi Bagikan Momen di Sirkuit Mandalika

Momen kebersamaan tersebut terekam melalui unggahan di akun Instagram pribadi Rossi, @valeyellow46. Aktivitas serupa juga dibagikan akun resmi timnya, @vr46racingteam, yang menampilkan berbagai kegiatan di Sirkuit Mandalika dan sekitarnya.

“Hujan di Mandalika,” tulis Valentino Rossi dalam unggahannya pada Rabu (28/1/2026).

Cuaca memang sempat menjadi kendala. Hujan deras membuat agenda latihan Valentino Rossi dan para pembalap asuhannya tertunda karena kondisi lintasan yang belum memungkinkan.

Namun, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Dalam unggahan terbaru Instagram Story @valeyellow46, Valentino Rossi terlihat sudah menjajal lintasan Mandalika. Ia menyelesaikan satu putaran menggunakan motor Yamaha GYTR dengan nomor ikonik 46.

Akun Instagram @themandalikagp juga memposting aksi Rossi di Sirkuit Mandalika. Terlihat, Valentino Rossi melaju cepat bersama motornya. The Doctor juga mulus ketika melewati berbagai tikungan sirkuit tersebut.