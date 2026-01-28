DPR RI Apresiasi Capaian Indonesia di SEA Games dan ASEAN Para Games 2025

Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 dan ASEAN Para Games 2025 (Foto: Kemenpora RI)

JAKARTA – Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 dan ASEAN Para Games 2025. Hasil kerja keras itu patut dibanggakan sekaligus menjadi modal penting untuk menghadapi agenda olahraga berikutnya.

Di SEA Games 2025, Indonesia berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target awal 80 medali emas, atlet Merah Putih mampu mengoleksi 91 medali emas dan mengakhiri kompetisi di peringkat kedua klasemen akhir.

Prestasi tak kalah membanggakan juga ditorehkan atlet Indonesia di ASEAN Para Games 2025. Indonesia sukses finis di posisi kedua dengan raihan 135 medali emas, mempertegas konsistensi prestasi atlet para nasional di level Asia Tenggara.

1. Apresiasi DPR RI

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menjadi pihak pertama yang menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, prestasi ini sangat luar biasa.

“Saya menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diukir atlet Indonesia di SEA Games dan ASEAN Para Games 2025 di Thailand. Saya nilai ini prestasi yang luar biasa," kata Hetifah dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI, dikutip Rabu (28/1/2026).

Apresiasi serupa juga disampaikan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sabam Sinaga. Ia berharap capaian tersebut bisa menjadi pijakan untuk prestasi yang lebih tinggi ke depan.