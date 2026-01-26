Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Alami Insiden Jatuh saat Latihan di Spanyol, Bagaimana Kondisinya?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |00:01 WIB
Marc Marquez Alami Insiden Jatuh saat Latihan di Spanyol, Bagaimana Kondisinya?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

VALENCIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali memacu motornya di lintasan balap dalam sesi latihan di Sirkuit Aspar, Valencia, Spanyol, pada Kamis 22 Januari 2026. Meski menunjukkan progres positif pasca-cedera panjang, sang juara dunia MotoGP 2025 tersebut sempat mengalami insiden terjatuh saat menunggangi Ducati Panigale V2 miliknya.

Marquez sebelumnya harus absen dalam empat seri terakhir musim lalu akibat cedera bahu yang parah di MotoGP Mandalika 2025. Sesi latihan di Valencia ini menjadi ajang krusial bagi sang pembalap untuk mengevaluasi kekuatan fisik serta kesiapan bahunya sebelum memasuki jadwal pramusim yang padat.

1. Insiden saat Latihan

Kabar baiknya, menurut laporan dari Crash, Senin (26/1/2026), meskipun sempat mencium aspal, Marc Marquez dilaporkan tidak mengalami dampak buruk atau cedera tambahan dari insiden tersebut.

Pihak Ducati dan Marquez sendiri menyatakan kepuasannya terhadap hasil latihan sejauh ini, yang membuat mereka memutuskan untuk menambah jadwal latihan di sirkuit guna mematangkan persiapan menuju tes resmi di Malaysia pada Februari mendatang.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Latihan di Sirkuit Aspar ini juga dihadiri oleh sang adik, Alex Marquez, serta sejumlah pembalap Grand Prix lainnya. Sesi latihan bagi para pembalap ini masih akan berlanjut hingga Jumat untuk memaksimalkan waktu di atas motor sebelum terbang ke Asia.

 

Halaman:
1 2
