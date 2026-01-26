Marc Marquez Bikin Fans Khawatir Jelang MotoGP 2026 Yakin Bakal Kesulitan di Malaysia

MARC Marquez bikin fans-nya khawatir jelang MotoGP 2026. Ia yakin akan kesulitan saat Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, terutama pada hari kedua.

Marquez akan kembali beraksi di Tes Pramusim MotoGP 2026. Sesi pertama tersebut akan berlangsung di Malaysia pada 3-5 Februari. Setelah itu, uji coba akan berlanjut di Thailand pada 21-22 Februari 2026.

Dua tes itu akan menjadi momentum mempersiapkan diri sebelum turun di kompetisi resmi musim ini. Namun, Marquez mengakui belum siap 100 persen.

1. Belum Pulih Sepenuhnya

Hal ini disebabkan cedera Marquez yang masih belum sembuh sepenuhnya. Ia diketahui sedang menjalani pemulihan akibat cedera bahu yang dideritanya usai bertabrakan dengan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di MotoGP Mandalika 2025 pada Oktober silam.

"Saya bisa berkendara dengan sangat baik di level normal selama satu hari, tetapi kemudian di hari kedua performa saya menurun drastis,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Senin (26/1/2026).

"Saya sudah memperkirakan di Malaysia, hari pertama saya akan merasa sangat baik, tetapi Malaysia adalah ujian yang sulit bagi semua orang (secara fisik), dan hal yang paling sulit dikendalikan adalah dari hari pertama hingga hari kedua," sambung pria berusia 32 tahun itu.