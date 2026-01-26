Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pengakuan Marc Marquez, Akui Tak Ingin Anaknya Jadi Pembalap MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |20:39 WIB
Marc Marquez mengakui tak ingin anaknya jadi pembalap MotoGP (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
KISAH pengakuan Marc Marquez tentang anaknya menarik untuk diulas. Sebab, ia tidak ingin keturunannya jadi pembalap MotoGP!

Marquez akan memasuki musim ke-14 di MotoGP sejak debut pada 2013. Pria berpaspor Spanyol itu telah mengoleksi 73 kemenangan, 126 podium, dan 7 gelar juara dunia.

1. Mulai Bicara Pensiun

Marc Marquez bersama Gemma Pinto

Namun, Marquez tidak muda lagi. Usianya akan menginjak 33 tahun pada 17 Februari 2026 atau beberapa pekan sebelum seri perdana musim ini.

Karena itu, kemungkinan Marquez untuk pensiun terus jadi perbincangan. Ia pun mengakui kans untuk gantung helm bisa saja datang lebih cepat.

“Saya tahu saya akan pensiun lebih cepat karena tubuh dan pikiran saya (berkata demikian),” kata Marquez, mengutip dari Motosan, Senin (26/1/2026).

Selain deretan kemenangan dan gelar juara dunia, The Baby Alien memang pernah mengalami beberapa cedera parah. Terbaru, ia menderita cedera bahu usai MotoGP Mandalika 2025.

 

Halaman:
1 2
