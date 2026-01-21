Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pesan Erick Thohir kepada Atlet saat Hadiri Opening Ceremony ASEAN Para Games 2025 Thailand

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |11:05 WIB
Pesan Erick Thohir kepada Atlet saat Hadiri Opening Ceremony ASEAN Para Games 2025 Thailand
Erick Thohir hadiir opening ceremony ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir turut menghadiri pembukaan ASEAN Para Games ke-13 Tahun 2025 di 80th Birthday Anniversary Stadium, Nakhon Ratchasima, Thailand, Selasa 20 Januari 2026. Ia menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada para atlet.

Di ASEAN Para Games 2025 Thailand, Indonesia menurunkan 290 atlet untuk berlaga di 18 cabang olahraga. Pemerintah menargetkan kontingen Indonesia meraih 82 medali emas, 77 perak, dan 77 perunggu dalam ajang yang berlangsung pada 20-26 Januari 2026.

1. Atlet Wajib Diberikan Dukungan

Wakil Indonesia saat tampil di Opening Ceremony ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)
Erick Thohir mengatakan langkah para atlet selalu mendapatkan dukungan penuh pemerintah. Tujuannya agar para atlet semakin semangat dan termotivasi mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

“Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya kepada para atlet kebanggaan kita yang akan memulai perjuangan di ASEAN Para Games 2025 ini," kata Menpora Erick Thohir.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu berharap tradisi kemenangan kontingen Indonesia di ajang ASEAN Para Games terus terjaga. Baginya, terpenting para atlet harus menunjukan performa terbaik di setiap pertandingan. Sekadar diketahui, dalam tiga edisi terakhir ASEAN Para Games pada 2017, 2022 dan 2023, kontingen Indonesia selalu menjadi juara umum.

 

