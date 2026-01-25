Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tampil Agresif, Raymond/Joaquin Beberkan Rahasia Tumbangkan Sabar/Reza di Semifinal Indonesia Masters 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |05:35 WIB
Tampil Agresif, Raymond/Joaquin Beberkan Rahasia Tumbangkan Sabar/Reza di Semifinal Indonesia Masters 2026
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)




JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, mengungkapkan strategi utama di balik keberhasilan mereka menembus babak final Indonesia Masters 2026. Keberhasilan menyingkirkan pasangan senior di babak semifinal ini tidak hanya menjadi pembuktian kualitas mereka, tetapi juga membuka peluang lebar bagi pasangan muda tersebut untuk mengukir sejarah dan naik ke podium tertinggi di hadapan publik sendiri.

Raymond/Joaquin lolos ke final dengan mengalahkan Sabar Gutama/Reza Pahlevi dengan poin 21-19 dan 21-14 dalam semifinal. Laga itu berlangsung di Istora, Senayan, Jakarta, Sabtu 24 Januari 2026.

1. Konsistensi Pola Permainan

Joaquin mengatakan memang sejak awal gim berusaha tampil ngotot agar dapat mengamankan pundi-pundi poin. Dia dan Raymond menyadari bahwa tidak mudah menaklukkan Sabar/Reza.

"Tadi plan-nya saya rasa sesuai plan awal kita. Di plan awal emang kita selalu menerapkan pola menyerang karena itu kan memang strategi kita dari awal," kata Joaquin usai laga, dikutip Minggu (25/1/2026).

Sabar dan Reza berharap tuah Istora Senayan Okezone
2. Antisipasi Pukulan Lawan

Atlet berusia 20 tahun itu mengatakan sempat kewalahan meladeni pola permainan Sabar/Reza dalam gim pertama. Akan tetapi, mereka perlahan bisa membaca skema bermain lawan dengan baik.

 

