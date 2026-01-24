Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Indonesia Master 2026: Singkirkan Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Bikin Kejutan ke Final!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |18:40 WIB
Hasil Semifinal Indonesia Master 2026: Singkirkan Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Bikin Kejutan ke Final!
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Duel sesama wakil tuan rumah di sektor ganda putra berakhir dengan hasil mengejutkan bagi publik Istora Senayan. Pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil menghentikan langkah senior mereka, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dalam babak semifinal Indonesia Masters 2026, Sabtu (24/1/2026).

Melalui permainan disiplin dan penuh energi, Raymond/Joaquin sukses membungkus kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin berusaha tampil apik dalam gim pertama. Hal itu ditandai dengan upaya mereka yang saling bergantian memberikan tekanan satu sama lain.

Sementara waktu Sabar/Reza tertinggal dari Raymond/Joaquin dengan poin 15-17. Sabar/Reza pun berusaha keras untuk segera membalikkan keadaan guna mengamankan gim pembuka.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza harus takluk dari Raymond/Joaquin dalam gim pertama. Kekalahan mereka dipastikan setelah Raymond/Joaquin mengunci kemenangan tipis dengan poin 19-21.

Dalam gim kedua, Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin bermain cukup ketat. Alhasil, kedua pasangan terus kejar-mengejar poin karena sempat imbang pada kedudukan 8-8 dan 9-9.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197334/rachel_allessya_dan_febi_setianingrum-kP4A_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Perlawanan Rachel/Febi Dihentikan Ganda Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197325/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-PmyM_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Kandas Lewat Duel Dramatis, Jafar/Felisha Gagal Melaju ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197321/alwi_farhan-XP9T_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2025: Sikat Wakil Taiwan, Alwi Farhan ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197304/atraksi_dj_tong_sampah_mampu_menghibur_penonton_di_istora_senayan_saat_indonesia_masters_2026-MqXm_large.jpg
Indonesia Masters 2026: Unik, Atraksi DJ Tong Sampah Hibur Penonton di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197278/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-ZFB4_large.jpg
Semifinal Indonesia Masters 2026: Jumpa Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Usung Misi Balas Dendam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197254/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-Uc3w_large.jpg
Dinilai Tengil, Ini Alasan Raymond/Joaquin Banyak Psywar ke Fajar/Fikri di Perempatfinal Indonesia Masters 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement