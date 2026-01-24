Hasil Semifinal Indonesia Master 2026: Singkirkan Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Bikin Kejutan ke Final!

JAKARTA – Duel sesama wakil tuan rumah di sektor ganda putra berakhir dengan hasil mengejutkan bagi publik Istora Senayan. Pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil menghentikan langkah senior mereka, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dalam babak semifinal Indonesia Masters 2026, Sabtu (24/1/2026).

Melalui permainan disiplin dan penuh energi, Raymond/Joaquin sukses membungkus kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin berusaha tampil apik dalam gim pertama. Hal itu ditandai dengan upaya mereka yang saling bergantian memberikan tekanan satu sama lain.

Sementara waktu Sabar/Reza tertinggal dari Raymond/Joaquin dengan poin 15-17. Sabar/Reza pun berusaha keras untuk segera membalikkan keadaan guna mengamankan gim pembuka.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza harus takluk dari Raymond/Joaquin dalam gim pertama. Kekalahan mereka dipastikan setelah Raymond/Joaquin mengunci kemenangan tipis dengan poin 19-21.

Dalam gim kedua, Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin bermain cukup ketat. Alhasil, kedua pasangan terus kejar-mengejar poin karena sempat imbang pada kedudukan 8-8 dan 9-9.